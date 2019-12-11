Сравнение интернет-тарифов 223 провайдеров в 62 странах мира: Украина оказалась в лидерах по соотношению цена/скорость проводного интернета





Сервис Picodi.com проанализировал прайс-листы 233 крупнейших поставщиков безлимитного домашнего оптоволоконного интернета в 62 странах мира и ответил на вопрос, где (включая Украину) веб-серфинг дешевле и качественнее. По данным платформы Speedtest.net, средняя скорость проводного интернета в мире составляет 70 Мбит/с (на декабрь 2019 года). В свою очередь, 100 Мбит/с — это наиболее часто предлагаемая скорость в большинстве исследованных стран — 55 из 62.

В некоторых странах, таких как Польша, Румыния, Франция и Сингапур, крупные интернет-провайдеры не предлагают такую «низкую» скорость. В Польше и Румынии минимальный тариф — 150 Мбит/с, во Франции — 200 Мбит/с, в Сингапуре — 500 Мбит/с. В то время как в Таджикистане, Туркменистане и Вьетнаме скорость 100 Мбит/с не является широко доступной.

Среди рассмотренных стран больше всего за интернет со скоростью 100 Мбит/с платят жители ЮАР — в среднем $87 в месяц. Примерно $69 ежемесячно за такое подключение отдают жители Исландии и Норвегии. В некоторых странах Восточной Европы пользователи платят меньше всего за комфортные 100 Мбит/с: Украина — $6,19 в месяц, Россия — $7,68 в месяц и Молдова — $9,66 в месяц.

Из 62 стран, включенных в исследование, 25 не попали в список «доступных», где безлимитный домашний интернет можно получить менее, чем за $20 (приблизительно 500 грн). Это, в частности, Австралия, Бразилия, Германия, Швейцария, Чили, Италия, Португалия, США и ЮАР — в этих странах безлимитное соединение через оптоволокно обходится дороже $20 в месяц. На графике ниже представлены данные по отдельным странам.

Высокоскоростной интернет 1 Гбит/с по стоимости ниже $20 можно найти в Украине, Румынии, Венгрии, Индии, Молдавии и Латвии. В России по такой цене доступен высокоскоростной интернет 890 Мбит/с, а в Китае, Польше и Литве — 600 Мбит/с.

В теории при скорости соединения 1 Гбит/с файл размером 1 ГБ можно загрузить за 8 секунд. Во многих странах это максимальная предлагаемая опция. Согласно результатам исследования Picodi.com, интернет со скоростью 1 Гбит/с во многих странах является роскошью. В 24 из 44 стран, где провайдеры предлагают соответствующий тариф, ежемесячная стоимость такого подключения превышает $50. Наиболее дорогими в этом плане являются Австрия и Австралия с ценами $220 и $231 в месяц соответственно. В свою очередь, самый дешёвый высокоскоростной интернет доступен в Румынии по цене всего $8,84 за месяц. Следом идёт Украина, где подключение 1 Гбит/с обойдётся в $10,11 за месяц.

Отметим, что исследование охватило 62 страны, включая страны Большой двадцатки, крупнейшие англо- и испаноязычные страны, а также страны бывшего СССР. Были рассмотрены крупные провайдеры, предлагающие безлимитный домашний интернет через оптоволокно или самые передовые технологии, доступные в данной стране. Промо-цены, акции и распродажи были исключены из исследования. Также в исследовании не были рассмотрены тарифы, состоящие из нескольких услуг: интернет + телевидение, интернет + доступ к платным аудио- и/или видеосервисам и т. д.

Напомним, что всего 20 лет назад доступ к интернету был только у 4,1% людей на свете. В 2019 году насчитывается более 4,5 миллиардов интернет-пользователей, что составляет 58,8% всех жителей Земли.

Источник: Picodi.com