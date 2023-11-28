США хотят создать космический корабль с ядерным реактором – он будет питать двигатели и бортовые системы

Военное ведомство США выделяет более $33,7 млн компании Lockheed Martin — вместе с Space Nuclear Power Corp и BWX Technologies — для начала разработки ядерного космического корабля в рамках проекта Joint Emergent Technology Supply On Orbital Nuclear (JETSON).

Это будет демонстратор технологии, использующий ядерное деление для питания двигателей Стирлинга и выработки от 6 до 20 кВт электроэнергии. По данным Lockheed Martin, это в 4 раза больше мощности, чем вырабатывают обычные солнечные батареи. При этом устраняется необходимость постоянного солнечного света. Этот метод основан на данных, полученных в ходе эксперимента NASA Kilopower Reactor Using Stirling Technology (KRUSTY,«Реактор с использованием технологии Стирлинга киловатной мощности»), в ходе которого исследовалось, как обеспечить электричеством с помощью ядерной энергии будущие аванпосты на Луне и, в конечном итоге, на Марсе.

Ядерный двигатель инертен при запуске и не включится, пока космический корабль JETSON не выйдет на безопасную околоземную орбиту. После активации реактора и начала выработки энергии, электричество будет питать двигатели на эффекте Холла (разновидность ионного двигателя, который электризуется для создания ускорения). Такие двигатели уже используются на спутниках LM2100. Ядерный реактор обеспечит электричество, необходимое не только для двигателя, но и для питания бортовых систем и полезной нагрузки.

В Lockheed Martin заявляют, что космический корабль «улучшит маневренные и энергетические возможности, определяющие будущие операции космических сил». В настоящее время он находится на стадии предварительного рассмотрения проекта.

Последний раз военные США запускали ядерный реактор в космос в 1965 году. Тогда США запустили экспериментальный спутник с ядерной установкой SNAP-10A,который также был оснащен первым ионным двигателем, когда-либо побывавшим в космосе.

Источник: popularmechanics