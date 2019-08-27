США и Франция смогли достичь соглашения в конфликте из-за введения дополнительного налога на крупные IT-компании

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Администрация президента США Дональда Трампа и французское правительство, судя по всему, достигли соглашения, которое положит конец конфликту, возникшему из-за планов Франции ввести дополнительный налог на крупные технологические компании.

Напомним, ранее в этом году президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести дополнительный трёхпроцентный налог на доходы, полученные от цифровых услуг во Франции. В июле соответствующий закон был принят Сенатом Франции. В ответ на это правительство США пообещало провести расследование в связи с этими налоговыми инициативами. Президент США Дональд Трамп пригрозил ответным введением пошлин на французское вино, если налог будет внедрён, вызвав тем самым противостояние с французским коллегой. Трамп и Макрон смогли преодолеть некоторые из своих разногласий на саммите G7, и Макрон заявил журналистам:

«У нас есть соглашение, чтобы преодолеть трудности между нами».

Подробности соглашения пока не разглашаются. Однако по словам Макрона, компании, которые заплатят трехпроцентный налог, смогут вычесть эту сумму после заключения международной сделки о налогообложении интернет-компаний. Налог будет взиматься с компаний, чьи доходы по всему миру составляют не менее €750 млн, а цифровые продажи — €25 млн во Франции. Это затронет около 30 американских компаний, включая Facebook и Amazon, а также британские, китайские, французские и немецкие компании.

Макрон подвергся давлению из-за того, что технологические гиганты не платят достаточно налогов, и это ощущается в Германии, Италии и Франции. Хотя компании, работающие в Европе, платят более 20% налогов, считается, что технологические гиганты платят менее половины этого. В начале этого года Apple согласилась выплатить Франции €500 млн в виде возвратных налогов, но необходимость в законодательном регулировании остаётся.

«Мы настаиваем на международных правилах», — сказал Макрон. «Это не против какой-либо конкретной компании, это просто решение проблемы».

Источник: Engadget