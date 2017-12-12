США возобновляет программу по освоению Луны

За последнее время новая администрация США неоднократно говорила о возвращении к программе по освоению Луны. И вот вчера поздно вечером в присутствии астронавтов, в том числе последнего побывавшего на Луне Харрисона «Джека» Шмитта, президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении лунной программы. Что касается даты подписания документа Space Policy Directive 1, вносящего соответствующие изменения в американскую космическую программу, это не совпадение, ее специально подогнали к 45-летию одиннадцатой и последней миссии на Луну, проходившей с 7 по 19 декабря 1972 года.

Подписанный Трампом меморандум изменяет директиву о национальной космической политике, подписанную его предшественником Бараком Обамой в 2010 году. Изначально среди целей программы были отправка США пилотируемого корабля «за пределы Луны», в том числе к астероиду, к 2025 году, а также пилотируемая миссия на Марс с возвращением на Землю к середине 2030-х годов.

Теперь из программы убрали конкретные даты. В ней говорится, что страна должна быть лидером в пилотируемых полетах в Солнечной системе, начиная с возвращения астронавтов на Луну. Следующей целью после Луны обозначены «Марс и другие направления».

«Подписанная мной директива переориентирует американскую космическую программу в сторону пилотируемых полетов и открытий. Мы впервые с 1972 года вернем американских астронавтов на Луну для исследований. На этот раз мы не только установим флаг и оставим след, но создадим основу для полета на Марс. А потом, быть может, и в другие миры», — заявил президент Трамп.

Источник: meduza.io и Белый Дом