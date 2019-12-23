Стали известны подробные характеристики и цены смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite





За месяц до официального анонса Galaxy Note10 Lite постепенно становится одним из наиболее ожидаемых смартфонов Samsung. И благодаря очередной утечке характеристик наконец можно узнать, чего действительно можно ожидать от этой модели.

Новая утечка во многом подтверждает предыдущие слухи о том, что версия Galaxy Note10 Lite является почти полной копией модели Galaxy Note 9, но с некоторыми косметическими изменениями. Устройство несёт на борту прошлогодний флагманский процессор Exynos 9810, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Дополнительно можно установить карту памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ. Аппарат комплектуется батареей ёмкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку с передачей 25 Вт энергии, но беспроводная зарядка не поддерживается.

Смартфон Samsung Galaxy Note 10 Lite также содержит дисплей Infinity-O диагональю 6,7 дюйма со сквозным отверстием в верхней части посередине. Дисплей выполнен на базе AMOLED панели с разрешением FullHD+ (2400×1080 точек). Дисплей не получил закруглённых боковых граней, зато может похвастаться поддержкой стилуса S Pen. При этом в комплект поставки включается стилус, который якобы идентичен тому, что поставляется вместе с Galaxy Note 10.

Среди прочих характеристик упоминаются сканер отпечатков пальцев под дисплеем и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников, от которого ранее Samsung отказывалась в своих флагманских смартфонах. Устройство работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

На задней панели Samsung Galaxy Note 10 Lite расположен квадратный модуль камеры, в котором разместились три объектива и LED вспышка. Главный модуль выполнен на базе 12-мегапиксельного сенсора, он дополнен автофокусом dual-pixel и объективом с диафрагмой f/1.7. Также в наличии имеются сверхширокоугольный модуль с 12-мегапиксельным сенсором (объектив f/2.2) и 5-мегапиксельный модуль для определения глубины снимаемой сцены. Основная камера способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду и должна поддерживать режим Slow Motion Mode. На лицевой панели в отверстии дисплея расположена 32-мегапиксельная камера?

Как ожидается, смартфон Samsung Galaxy Note 10 Lite будет официально представлен в середине января 2020 года. Сначала он появится на рынках Азии, а в Европе его следует ожидать лишь к концу месяца. Согласно имеющейся информации, а различных странах Европы устройство будет предлагаться по цене €609 и €599.

Источник: phonearena