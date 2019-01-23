Стали известны полные характеристики смартфонов Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play

Как ожидается, 7 февраля в Бразилии состоится презентация линейки смартфонов Moto G7. А благодаря утечке ещё до этого мероприятия мы можем ознакомиться с подробными техническими характеристиками новинок. Так, в сеть просочились сведения о моделях Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power и Moto G7 Play.

Смартфон среднего уровня Moto G7 получил 6,24-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения Full HD+ 2270х1080 точек (соотношение сторон 19:9). Устройство несёт на борту процессор Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч. Камера на задней панели является двойной. Она включает главный модуль с разрешением 12 Мп (объектив с диафрагмой f/1.8) и вспомогательный модуль с разрешением 5 Мп (объектив с диафрагмой f/2.2). На лицевой панели имеется одиночная 8-мегапиксельная камера для автопортретов (объектив с диафрагмой f/2.2). Устройство имеет размеры 157×75,3×7,92 мм и массу 174 г.

Версия Moto G7 Plus содержит такой же дисплей, но более мощный процессор Snapdragon 636. Характеристики памяти такие же, как и у младшей версии – 4/64 ГБ. Неизменной осталась и ёмкость аккумулятора. Зато изменения претерпели некоторые модули камер. В данном случае двойная камера на задней панели включает главный модуль с разрешением 16 Мп (объектив с диафрагмой f/1.7) и вспомогательный модуль с разрешением 5 Мп (объектив с диафрагмой f/2.2). Для съёмки автопортретов предназначена 12-мегапиксельная камера, дополненная объективом с диафрагмой f/2.0. Эта модель имеет размеры 157×75,3×8,27 мм и массу 172 г.

Модификация Moto G7 Power может похвастаться наличием батареи ёмкостью 5000 мАч. Однако ряд других характеристик были упрощены по сравнению с базовой версией Moto G7. Здесь применяется 6,24-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1520х720 точек). Процессор остался тем же – Snapdragon 632. Но объём оперативной памяти уменьшен до 3 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – до 32 ГБ. На задней панели расположена одиночная 12-мегапиксельная камера (объектив с диафрагмой f/2.0), а на лицевой панели – 8-мегапиксельная камера (объектив с диафрагмой f/2.2). Аппарат имеет размеры 159,4x76x9,3 мм и массу 193 г.

Версия Moto G7 Play оказалась ещё проще. Она оснащена 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520х720 точек), процессором Snapdragon 632, оперативной памятью объёмом всего 2 ГБ, встроенным хранилищем ёмкостью 32 ГБ и батареей на 3000 мАч. Одиночная камера на задней панели содержит 13-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/2.0. Для съёмки автопортретов служит 8-мегапиксельная камера (объектив с диафрагмой f/2.2). В данном случае размеры составляют 147,3×71,5×7,99 мм при массе 149 г.

Все устройства серии Moto G7 работают под управлением операционной системы Android 9 Pie. Среди прочих общих функций упоминаются наличие слота microSD, порта USB-C, сканера отпечатков пальцев на задней панели и поддержки функции быстрой зарядки TurboCharger.

Источник: gizmochina