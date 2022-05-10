Станция NASA InSight зафиксировала рекордно мощное «марсотрясение» — магнитудой 5

Похоже, два крупнейших на сегодняшний день сейсмических события на Марсе перестали быть таковыми. Самые сильные «марсотрясения» магнитудами 4,2 и 4,1 были зафиксированы на Красной планете в прошлом году. Однако недавно cейсмометр, размещенный на спускаемом модуле NASA InSight, зафиксировал более сильную сейсмическую активность. Землетрясение магнитудой 5 произошло 4 мая текущего года, на 1222-й марсианский день или сол миссии.

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С момента посадки на Марсе в ноябре 2018 года InSight успел зафиксировать1313 землетрясений.

InSight был отправлен на Марс с высокочувствительным сейсмометром, предоставленным французским Национальным центром космических исследований (CNES), для изучения недр планеты. По мере того как сейсмические волны проходят через кору, мантию и ядро Марса или отражаются от них, они изменяются так, что сейсмологи могут изучить эти волны, чтобы определить глубину и состав разных внутренних слоев Красной планеты.

Землетрясение магнитудой 5 — средней силы по сравнению с теми, что ощущались на Земле. Но оно близко к верхней границе того, что исследователи ожидали обнаружить на Марсе во время миссии InSight. Научная группа дополнительно изучит новое рекордное «марсотрясение», прежде чем сможет предоставить такие подробности, как его местоположение, природа источника и полученные данные о внутренней части Марса.

«Это землетрясение, несомненно, прольет свет на планету, как ничто другое. Ученые будут анализировать эти данные, чтобы в ближайшие годы узнать что-то новое о Марсе», — сказал Брюс Банердт, главный исследователь InSight в Лаборатории реактивного движения NASA.

Параллельно InSight столкнулся с проблемами. По мере того как в мете расположения аппарата дело близится к зиме, в воздухе становится больше пыли, что снижает количество попадающего на солнечные панели света. 7 мая энергия посадочного модуля упала чуть ниже предела, при котором у InSight запускается безопасный режим с приостановкой всех функций, кроме наиболее важных. Проблемы с солнечными панелями начались и у марсолета Ingenuity.

После того, как спускаемый модуль завершил свою основную миссию в конце 2020 года и достиг поставленных первоначальных научных целей, NASA продлило миссию до декабря 2022 года.