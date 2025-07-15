Ошибка в переводе «Игры в кальмара» испортила предысторию Игрока 388

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Фаны «Игры в кальмара» нашли ошибку в переводе третьего сезона, которая испортила предысторию одного из игроков.

Игрок 388, по имени Дэ Хо, впервые привлек к себе внимание во втором сезоне, где успешно прошел «шестиногий пентатлон» — испытание, включавшее серию из 5 мини-игр с участием пяти людей со связанными друг с другом ногами. Впоследствии Де Хо присоединился к восстанию Ки Хуна и, учитывая его заявления о службе в морской пехоте, считался достойным дополнением для команды. Уже в процессе оказалось, что персонаж имеет проблемы с оружием, почти не стреляет по врагам и в конце концов пасует от страха в финале, оставив своих приятелей без патронов.

Решение персонажа в конце концов объяснили в третьем сезоне тем, что он солгал о службе в армии и никогда раньше не держал в руках оружия — что странно, учитывая то, что мужчины 18-28 лет в Южной Корее должны служить в вооруженных силах в течение 18-21 месяца.

Однако так объяснение звучало только для тех, кто смотрел сериал в английском или украинском дубляже, или с субтитрами, тогда как фаны впоследствии правдиво перевели оригинальный текст. Оказалось, что Де Хо не говорит, что не служил в армии, а вместо этого рассказал, что служил в социальной службе; что касается оружия, то персонаж имел в виду, что никогда не использовал оружие в реальном бою, но пользовался им во время обучения.

В Южной Корее мужчины, которые не подходят для обязательной военной службы, получают возможность альтернативной гражданской службы — именно как социальные работники. После прохождения трех недель базовой военной подготовки работники социальной службы обычно должны служить около 21 месяца в государственных органах, судах или учреждениях социального обеспечения.

Перевод, очевидно, не вместил бы такого длинного объяснения, поэтому вполне понятно, почему его максимально упростили. Однако он несколько меняет отношение зрителей к персонажу, который только боялся, что другие будут считать его менее храбрым или способным. К тому же в сериале есть тонкий намек на сложные отношения Де Хо с отцом, который имел несколько искаженные стандарты мужества — и чтобы заслужить у того уважение, парень, вероятно и начал лгать о своем якобы военном прошлом вплоть до того, что набил татуировку морской пехоты.

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«Игра в кальмара» — это сериал в жанре выживания, который изначально рассказывал о группе из 456 людей с финансовыми проблемами, что присоединяются к смертельным соревнованиям с целью выиграть большой денежный приз. В следующих двух сезонах победитель соревнований Сон Ки Хун (Ли Чон Че) возвращается на смертоносную арену в попытке прекратить игры навсегда и спасти новых участников.

Несмотря на то, что третий сезон «Игры в кальмара» получил противоречивые оценки —79% от критиков и всего 50% от зрителей (самый низкий рейтинг в истории шоу) — он уже стал самой популярной премьерой Netflix, собрав 60,1 млн просмотров за первые 3 дня. Этот сезон, действительно, стал финальным для сериала, но шоураннер Хван Дон Хёк не исключал создания потенциальных спинофов, вроде некоего интерквела, действие которого будет происходить между 1 и 2 сезоном. Также в завершении «Игры в кальмара» нам толсто намекнули на американскую версию шоу Дэвида Финчера, показав Кейт Бланшетт в роли вербовщика. Ожидается, что ее съемки стартуют в декабре.

Источник: Screen Rant