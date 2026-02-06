"Звездные войны. Траун": роман о самом сложном антагонисте вселенной Star Wars

Один из самых ярких антагонистов книжного мира «Звездных войн» никогда не появлялся на большом экране оригинальной саги, потому что тогда еще просто не был придуман. Гранд-адмирал Траун стоит особняком в пантеоне злодеев, а лучше антигероев, далекой-далекой галактики. Он не обладает Силой и не размахивает световым мечом, но умеет анализировать искусство врага, чтобы предугадать его следующий шаг. Именно благодаря этим своим способностям и личным человечным качествам Траун стал, наверное, самым объемным и интересным персонажем Star Wars, выступающим за Империю. У этого антигероя есть уже несколько серий книг, но мы поговорим о начале новой, канонической трилогии, которая так и называется «Звездные войны. Траун», а выпускается в Украине издательством Varvar Publishing.

“Зоряні війни. Траун” 650 грн. Плюсы: стильное издание; глубокое психологическое исследование уникального антагониста; сложная тема моральной неоднозначности; мастерский стиль письма под научную фантастику; много экшена и интересных событий Купить в Varvar Publishing Минусы: некоторые второстепенные персонажи раскрыты поверхностно; местами темп повествования замедляется из-за технических деталей; менее интересны главы с Ариндой Прайс Купить в Varvar Publishing 8.5 /10 Оценка

ITC.ua





«Звездные войны. Траун» / Star Wars: Thrawn

Автор Тимоти Зан

Переводчица Ната Гриценко

Издательство Varvar Publishing

Язык Украинский

Количество страниц 504

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 145×200 мм

Сайт varvarpublishing.com

В 1991 году американский писатель Тимоти Зан выпустил книгу «Наследник Империи» («Heir to the Empire»), где впервые представил миру нового персонажа по имени Митт’рау’нуруодо, он же гранд-адмирал Траун, который почти поставил на колени Новую Республику. Именно этот роман, а затем и трилогия, фактически спасла франшизу «Звездные войны» от забвения. Книга возглавила списки бестселлеров New York Times, а также показала, что спрос на истории из этой вселенной не просто существует, а он огромный.

Потому что фильмы тогда закончились уже давно, сериалов по «Звездным войнам» еще не делали, а будут ли новые киноленты никто не знал, да и не планировал их снимать. Именно благодаря Трауну и книгам Тимоти Зана вселенная Star Wars стала Расширенной вселенной, а писателям позволили писать в ней почти что угодно, не нарушая события оригинальной трилогии.





Этот красноглазый синекожий инопланетянин буквально доказал, что антагонист в «Звездных войнах» может быть интересным не благодаря темной стороне Силы, как это было в случае Дарта Вейдера, а чисто из-за своего невероятного интеллекта, принципов, профессионализма и даже человечности, хотя человеком он не является.

С продажей вселенной Star Wars компании Disney в 2012 году, франшизу перезагрузили, отправив десятилетия накопленных историй Расширенной вселенной в статус «Легенд». Но Траун вернулся и здесь, получил еще несколько книжных трилогий и даже появился на экранах в сериалах «Звездные войны: Повстанцы» и «Асока». Правда, в них Трауна показали однобоким классическим имперским злодеем, что очень далеко от его книжного варианта.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В 2017 году Тимоти Зан выпустил новую книгу трилогии о Трауне, которая называлась Star Wars: Thrawn. Именно ее локализованный вариант «Звездные войны. Траун» мы здесь и обсуждаем. На очереди еще два романа, которые я надеюсь, уже переводятся и скоро выйдут, а главное, что теперь приключения этого персонажа официально входят в новый канон, хоть его историю немного переделали.

Итак, на одной дальней планете имперский отряд находит инопланетного изгнанника, который поражает их всех своим интеллектом, стратегическим мышлением, умениями и харизмой. Этот таинственный представитель не менее таинственного народа чиссов представляется Трауном и в конце концов добивается встречи с Императором Палпатином, который дает ему шанс проявить себя в служении и военном деле.

Траун быстро получает новые звания, мастерски выполняя задания для Империи. Но дальше его ждет серьезное противостояние с повстанцами и их новым умным лидером, подстрекающим одну из систем к бунту. Справится ли новоназначенный гранд-адмирал Траун с подобной дилеммой?

Уже первые страницы романа показывают, как Тимоти Зан мастерски деконструирует традиционный образ имперского командира, который мы много раз видели в фильмах и сериалах. Рядом с Дартом Вейдером и Императором Палпатином с их классическим злом и деспотическим правлением, Траун выглядит как игрок из совершенно другой категории. Вместо грубой силы и запугивания он делает ставку на тактическое совершенство и уважение к компетентности и своим подданным. Этим он фундаментально отличается от своего руководства, чем заслуживает уважение и преданность своих коллег и подчиненных.

Траун умеет анализировать искусство каждой расы или народа, создавая из этого тактику для противостояния. Для него каждый культурный артефакт является окном в психологию целой цивилизации. В то же время Траун беспомощен перед тем, что не имеет культуры или искусства. Например, перед мистическими проявлениями Силы. Поэтому он не всемогущий гений, а персонаж с четкими ограничениями, а это еще больше придает ему человечности, даже несмотря на синюю кожу и красные глаза.

Роман «Звездные войны. Траун» подробно описывает путь Трауна к получению звания гранд-адмирала. Сюжет отслеживает его стремительное продвижение по службе, знакомя нас с Илаем Венто, его протеже и культурным переводчиком. Их отношения являются одной из самых интересных линий романа, ведь Венто сначала видит в Трауне только чужака, которого надо терпеть по приказу. Но постепенно понимает, что работает с гением, и это осознание навсегда меняет его и выбранный им путь.

Траун действительно служит Императору, но его главная цель защита своего народа, от угрозы из неизвестного космоса. Этот безусловно сверхинтересный персонаж изображен скорее как антигерой, вынужденный использовать жестокие методы Империи для достижения высшей цели. Писатель мастерски исследует эту его двойную лояльность, заставляя читателя поставить под сомнение каждое из действий Трауна. Считать ли язычником того, кто использует инструменты деспотического режима для защиты собственной цивилизации? Этот сложный и трудный вопрос красной нитью проходит через весь роман, и автор, наверное, сознательно не дает на него однозначного ответа.





Стиль письма Тимоти Зана имеет выразительные черты классической научной фантастики, где акцент делается на логике, стратегии и технологических деталях. Это мало похоже на сказку в космосе, или фактически и есть оригинальная трилогия фильмов. Местные описания создают аналитический тон, а это идеально подходит интеллектуально-логическому характеру главного героя. Когда Траун анализирует тактическую ситуацию или разрабатывает план атаки, читатель видит его мысли в деталях, и точно понимает логику каждого решения. Ведь автор все это доступно объясняет, но при этом не упрощает.

Больше всего роман мне понравился тем, что писателю удалось сделать Трауна человечным, но при этом не лишать его угрожаемости. Он опасный, умный и непредсказуемый противник, который также ловит повстанцев. Но мы понимаем что им движет, какие границы он не готов переступить, а на что может пойти. И эта его сложность делает его существенно интереснее многих однозначных и более известных злодеев франшизы «Звездные войны».

Роман также поднимает важный вопрос о лояльности и долге. Напомню, что Траун служит Империи, которую он не любит и не уважает, чтобы защитить свой народ от реальной угрозы. Он использует систему, которая его фактически презирает за происхождение и постоянно пытается его уничтожить, чтобы достичь цели, которую эта система даже не понимает. И снова получается, что Траун не добрый, но и не злой в традиционном понимании этих понятий. Он классический прагматик, который делает то, что считает необходимым для достижения своей очень даже понятной цели.

Ну и в отличие от Дарта Вейдера, чья власть буквально держалась на страхе, Траун культивирует в своих подданных преданность через уважение, справедливость и профессионализм. Он не наказывает за ошибки, а поощряет креативность и новые решения. А еще он легко принимает идеи от подчиненных, если они действительно крутые. Более того, Тимоти Зан подробно показывает, как именно это работает. Мы видим, как офицеры, сначала настроенные скептически к красноглазому синекожему чужаку, но постепенно начинают его уважать и даже защищать от интриг высшего командования.

Несмотря на все описанные плюсы, конечно эта книга не является идеальной. Некоторые второстепенные персонажи раскрыты поверхностно и именно поэтому они являются скорее функциональными элементами сюжета, чем полноценными действующими лицами. Местами темп повествования замедляется, особенно в эпизодах, где писатель, по моему мнению, слишком увлекается техническими деталями.

Да и не все сюжетные решения выдержаны безупречно, ведь иногда случались небольшие дыры в логике. Также мне были менее интересны главы с Ариндой Прайс, хотя как героиня она очень крутая. Однако это все мелочи на фоне приятной общей картины романа, но не могу о них не сказать.





Само издание от Varvar Publishing сделано круто и стильно. По обложке сразу видно, что это жанровая фантастика и к какой вселенной принадлежит книга. Также здесь есть цветовой срез и ляссе, но нет карт или иллюстраций. Во время фотографирования книги заметил, что немного начала слезать краска на одной букве. Ничего страшного в этом нет, но вы должны об этом знать, и, наверное, сами увидите на фотографиях. Шрифт у книги адекватного размера, а бумага приятная на ощупь. В целом впечатления от издания только положительные и теперь надеемся, что продолжение будут выходить достаточно быстро.

Украинский перевод мне понравился, опечаток заметил буквально несколько. Однако в сети говорят, что в разных книгах и комиксах Varvar Publishing переводы одних и тех же мест, топонимов или имен могут отличаться. То есть у издательства еще нет единого канона перевода, но надеемся они этим займутся и в следующих переизданиях или новых книгах приведут это в порядок.