Star Wars в «Симпсонах» и Fortnite — новые кроссоверы ко Дню «Звездных войн»

В рамках празднования Star Wars Day – 4 мая (May the 4th) – компания Disney выпустила новый короткометражный фильм «Симпсоны» с Мэгги. Он называется Rogue Not Quite One и будет транслироваться на Disney+ с 4 мая.

«По дороге в детский сад Гомер теряет след Мэгги, которая садится в коляску Грога, чтобы отправиться в гиперкосмическое приключение по галактике», — говорится в описании. «Столкнувшись с эскадрильей имперских TIE истребителей, Мэгги переносит битву в Спрингфилде в этом эпическом короткометражном фильме, посвященном празднованию Star Wars».

Судя по постеру, кажется, что Мэгги отправится в межгалактическое путешествие, чтобы победить Темную сторону.

Кроме того, в игре Fortnite также начинается активность, посвященная Звездным войнам. Обновление Find the Force — Ultimate Star Wars Experience добавит в игру известных персонажей и навыки Силы. До 23 мая игроки смогут выбрать своего тренера. На выбор доступны Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер как тренеры-джедаи или Дарт Молл как тренер-ситх. Используя изученные способности Силы, игроки смогут показать своим оппонентам путь светлой или темной стороны.

Выполняя задачи события Find the Force, пользователи смогут получить косметические награды и награды за повышение уровня бесплатной шкалы наград события, включая экипировку солдата-клона. При покупке улучшения шкалы до премиальной можно сразу получить экипировку корусантского гвардейца, а также получить дополнительные награды, включая экипировку Дарта Мола.