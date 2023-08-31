Предположения подтвердились: Starfield не поддерживает DLSS от NVIDIA

Слухи и предположения последнего времени подтвердились: Starfield действительно не поддерживает технологию масштабирования DLSS. В меню игры доступны только настройки FSR2, CAS или «Выключить».

Игроки не могут выбрать какой-либо другой режим, кроме второй версии FSR от AMD или FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (CAS). Отсутствуют настройки как DLSS, так и конкурирующей технологии Intel Xe Super Sampling (XeSS).

Эксклюзивность FSR не стала слишком большой неожиданностью, учитывая, что AMD и Bethesda заключили эксклюзивное партнерство на ПК. Ранее компании не уточняли, входит ли в партнерское соглашение эксклюзивность FSR и планируется ли поддержка других режимов в будущем.

Сейчас некоторые пользователи уже могут убедиться в отсутствии DLSS в меню. Ранее поступали данные от тех, кто предварительно загрузил игру – в файлах нет библиотек, которые обеспечили бы поддержку Deep Learning Super Sampling.

Несмотря на то, что AMD и Bethesda уклонялись от вопроса, поставленного многими журналистами, на прошлой неделе руководитель игрового подразделения AMD Фрэнк Азор сказал, что ничего не мешает Bethesda ввести DLSS, если разработчик этого хочет. Он отметил, что это больше просьба, чем требование к партнерам: «Если они просят нас о поддержке DLSS, мы всегда отвечаем им «да».

Будущее официальной поддержки DLSS в Starfield остается туманным, но модеры уже думают о ее неофициальном внедрении. Модер PureDark объявил о планах внедрения DLSS в Starfield. Однако пока речь только о DLSS 3, эксклюзивном режиме для видеокарт RTX 40xx.

Тем временем уже появились первые обзоры игры, в основном очень положительные. Starfield называют «космической Elder Scrolls минус баги» и «новым уровнем создания «песочниц». Обозреватели отмечают хорошее техническое состояние игры (нетрадиционно Bethesda) и некоторые мелкие неудобства геймплея – но можно не переживать о том, что их пофиксят модеры.

Источник: IGN