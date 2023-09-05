Starfield еще до полноценного релиза стала лидером продаж в Steam и каждый вечер привлекает по 250 тыс. игроков

Долгожданная игра Starfield пока доступна только для тех, кто приобрел версию Premium Edition. Такие счастливчики уже смогли отправиться в космическое путешествие с 1 сентября. Всем остальным приходится ожидать всеобщего полноценного релиза, запланированного на 6 сентября.

Вместе с тем игра Starfield смогла возглавить рейтинг хитов продаж за неделю с 29 августа по 5 сентября 2023 года, поднявшись на 3 позиции по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с тем она уже 13 недель находится в сотне лучших игр по уровню продаж. Одновременно она занимает первое место среди наиболее продаваемых игр (по доходу).

В дополнение к отличным показателям продаж Starfield также пользуется высокой популярностью среди игроков. График демонстрирует, что каждый вечер в космические путешествия по Вселенной Starfield отправляется около 250 тыс. игроков. И напомним, что пока игру могут запустить только покупатели более дорогой версии Premium Edition. Можно ожидать, что после полноценного релиза игры для всех желающих показатель пользователей значительно увеличится.