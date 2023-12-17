Starfield претендует на «Самый инновационный геймплей» на Steam Award 2023

Объявлены номинанты Steam Award 2023, и Starfield удалось получить номинацию «Самый инновационный геймплей». В отличие от большинства других награждений, Steam Awards ограничивает номинантов максимум двумя категориями, что, вероятно, объясняет почему Baldur’s Gate 3, которая была гигантом награждений 2023 года, не найти во всех номинациях. Среди других номинантов в двух категориях – EA Sports FC24, Lethal Company, Hogwarts Legacy и Resident Evil 4.

Номинация Starfield несколько неожиданна, поскольку ролевая игра Bethesda во многом является эволюцией предыдущих игр компании – Skyrim, Fallout и других. Также пользователи, обозреватели и модмейкеры отмечают несколько скучный характер геймплея, претендующего на инновационность.

Однако, в отличие от Golden Joysticks или The Game Awards, номинации и победители Steam Award выбираются исключительно геймерами, а у Starfield много поклонников. Возможно, игра не оправдала ожидания, но это все равно был один из самых масштабных и обсуждаемых выпусков 2023 года.

Голосование за награды Steam начинается 21 декабря, когда начнется и большая зимняя распродажа Steam. Голосование продлится до 2 января, после чего будут объявлены победители и вручены награды. Вот список всех номинантов Steam Awards 2023:

Игра года

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Lethal Company

Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4

VR-игра года

I Expect You to Die 3

Ghosts of Tabor

Labyrinthine

Gorilla Tag

F1 23

Сделано с любовью

Apex Legends

Dota 2

Rust

Deep Rock Galactic

Red Dead Redemption 2

Лучшая игра для Steam Deck

The Outlast Trials

Hogwarts Legacy

Dredge

Diablo 4

Brotato

Лучшая игра с друзьями

Sunkenland

Lethal Company

Sons of the Forest

Party Animals

Warhammer 40,000: Darktide

Выдающийся визуальный стиль

Cocoon

Inward

Atomic Heart

Darkest Dungeon 2

High on Life

Наиболее инновационный геймплей

Starfield

Shadows of Doubt

Contraband Police

Your Only Move is Hustle

Remnant 2

Лучшая игра, которая вам не нравится

Sifu

Overwatch 2

EA Sports FC 24

Lords of the Fallen

Street Fighter 6

Лучший саундтрек

Pizza Tower

Personal 5 Tacticta

The Last of Us Part 1

Chants of Sennaar

Hi-Fi Rush

Выдающийся сюжет

Love is All Around

Baldur’s Gate 3

Star Wars Jedi: Survivor

Resident Evil 4

Lies of P

Сядьте и расслабьтесь

Train Sim World 4

Coral Island

Cities: Skylines 2

Potion Craft

Dave the Diver

Источник: PC Gamer