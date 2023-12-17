Starfield претендует на «Самый инновационный геймплей» на Steam Award 2023

Объявлены номинанты Steam Award 2023, и Starfield удалось получить номинацию «Самый инновационный геймплей». В отличие от большинства других награждений, Steam Awards ограничивает номинантов максимум двумя категориями, что, вероятно, объясняет почему Baldur’s Gate 3, которая была гигантом награждений 2023 года, не найти во всех номинациях. Среди других номинантов в двух категориях – EA Sports FC24, Lethal Company, Hogwarts Legacy и Resident Evil 4.
Номинация Starfield несколько неожиданна, поскольку ролевая игра Bethesda во многом является эволюцией предыдущих игр компании – Skyrim, Fallout и других. Также пользователи, обозреватели и модмейкеры отмечают несколько скучный характер геймплея, претендующего на инновационность.
Однако, в отличие от Golden Joysticks или The Game Awards, номинации и победители Steam Award выбираются исключительно геймерами, а у Starfield много поклонников. Возможно, игра не оправдала ожидания, но это все равно был один из самых масштабных и обсуждаемых выпусков 2023 года.
Голосование за награды Steam начинается 21 декабря, когда начнется и большая зимняя распродажа Steam. Голосование продлится до 2 января, после чего будут объявлены победители и вручены награды. Вот список всех номинантов Steam Awards 2023:
Игра года
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Lethal Company
- Baldur’s Gate 3
- Resident Evil 4
VR-игра года
- I Expect You to Die 3
- Ghosts of Tabor
- Labyrinthine
- Gorilla Tag
- F1 23
Сделано с любовью
- Apex Legends
- Dota 2
- Rust
- Deep Rock Galactic
- Red Dead Redemption 2
Лучшая игра для Steam Deck
- The Outlast Trials
- Hogwarts Legacy
- Dredge
- Diablo 4
- Brotato
Лучшая игра с друзьями
- Sunkenland
- Lethal Company
- Sons of the Forest
- Party Animals
- Warhammer 40,000: Darktide
Выдающийся визуальный стиль
- Cocoon
- Inward
- Atomic Heart
- Darkest Dungeon 2
- High on Life
Наиболее инновационный геймплей
- Starfield
- Shadows of Doubt
- Contraband Police
- Your Only Move is Hustle
- Remnant 2
Лучшая игра, которая вам не нравится
- Sifu
- Overwatch 2
- EA Sports FC 24
- Lords of the Fallen
- Street Fighter 6
Лучший саундтрек
- Pizza Tower
- Personal 5 Tacticta
- The Last of Us Part 1
- Chants of Sennaar
- Hi-Fi Rush
Выдающийся сюжет
- Love is All Around
- Baldur’s Gate 3
- Star Wars Jedi: Survivor
- Resident Evil 4
- Lies of P
Сядьте и расслабьтесь
- Train Sim World 4
- Coral Island
- Cities: Skylines 2
- Potion Craft
- Dave the Diver
Источник: PC Gamer