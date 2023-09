Starfield привлекла 10 млн игроков и стала лучшим стартом за всю историю Bethesda

За две недели с момента полноценного релиза игра Starfield привлекла более 10 млн игроков. Об этом говорится в аккаунте Bethesda Game Studios в соцсети X (ранее Twitter).

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/pTOQrxvOtB

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) September 19, 2023