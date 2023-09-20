Новости Игры 20.09.2023 в 11:37

Starfield привлекла 10 млн игроков и стала лучшим стартом за всю историю Bethesda

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Вадим Карпусь

Автор новостей

За две недели с момента полноценного релиза игра Starfield привлекла более 10 млн игроков. Об этом говорится в аккаунте Bethesda Game Studios в соцсети X (ранее Twitter).

Благодаря таким показателям Starfield очередной раз стала крупнейшим релизом Bethesda за всю историю студии. Предыдущее достижение на уровне 6 млн игроков было зафиксировано через 2 дня после релиза.

Starfield привлекла 10 млн игроков и стала лучшим стартом за всю историю Bethesda

Несмотря на смешанные отзывы и снижение рейтингов игры в Steam, проседание активности пользователей нельзя назвать значительным. После пика на уровне 330 тыс. в предыдущие выходные, минувший уикэнд продемонстрировал результат 260 тыс. одновременных игроков в Steam. При этом игра имеет 76% положительных отзывов игроков в Steam (по итогам 52,6 тыс. рецензий).

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