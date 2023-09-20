Starfield привлекла 10 млн игроков и стала лучшим стартом за всю историю Bethesda

За две недели с момента полноценного релиза игра Starfield привлекла более 10 млн игроков. Об этом говорится в аккаунте Bethesda Game Studios в соцсети X (ранее Twitter).

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/pTOQrxvOtB — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) September 19, 2023

Благодаря таким показателям Starfield очередной раз стала крупнейшим релизом Bethesda за всю историю студии. Предыдущее достижение на уровне 6 млн игроков было зафиксировано через 2 дня после релиза.

Несмотря на смешанные отзывы и снижение рейтингов игры в Steam, проседание активности пользователей нельзя назвать значительным. После пика на уровне 330 тыс. в предыдущие выходные, минувший уикэнд продемонстрировал результат 260 тыс. одновременных игроков в Steam. При этом игра имеет 76% положительных отзывов игроков в Steam (по итогам 52,6 тыс. рецензий).