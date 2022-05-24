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Starlink на колесах. SpaceX расширяет спутниковый интернет на автофургоны

Starlink на колесах. SpaceX расширяет спутниковый интернет на автофургоны

Starlink запустил новый продукт жителей домов на колесах. Обычно от подачи заявки на тарелку и услугу спутникового интернета до их получения уходит много времени, и список ожидания уже растянулся до 2023 года. Но услуга Starlink для домов на колесах уже доступна прямо сейчас. Правда, есть нюанс: сетевые ресурсы для него всегда деприоритетны, а услуга стоит $135, что на $25 больше, чем обычное подключение Starlink.

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Другими словами, новая услуга стоит столько же, сколько обычное соединение Starlink с функцией портативности, представленной еще в марте. Она позволяет клиентам пользоваться услугой, находясь вдали от дома. Однако такое соединение подразумевает, что пользователь уже имеет домашний комплект. Еще одно отличие состоит в том, что продукт для автофургонов дает клиентам возможность приостанавливать и возобновлять обслуживание, чтобы они могли контролировать время начала и окончания выставления счетов.

Поскольку сеть не имеет приоритета для домов на колесах, подключение пользователей может быть медленным и прерывистым в перегруженных районах и в часы пик.

«Заявленные скорости и бесперебойное использование услуги не гарантируются», — написала компания на своей странице, дав понять заинтересованным клиентам, что приоритет отдается домашним пользователям.

Еще один минус услуги – нельзя использовать антенны Starlink во время движения. Глава SpaceX Илон Маск также добавил в Твиттере, что тарелка слишком велика для автомобилей, хотя это не помешало как минимум одному пользователю прикрутить ее к капоту.

Starlink уже работает в 32 странах мира (и в Украине) — карта доступности


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