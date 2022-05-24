Starlink на колесах. SpaceX расширяет спутниковый интернет на автофургоны

Starlink запустил новый продукт жителей домов на колесах. Обычно от подачи заявки на тарелку и услугу спутникового интернета до их получения уходит много времени, и список ожидания уже растянулся до 2023 года. Но услуга Starlink для домов на колесах уже доступна прямо сейчас. Правда, есть нюанс: сетевые ресурсы для него всегда деприоритетны, а услуга стоит $135, что на $25 больше, чем обычное подключение Starlink.

Другими словами, новая услуга стоит столько же, сколько обычное соединение Starlink с функцией портативности, представленной еще в марте. Она позволяет клиентам пользоваться услугой, находясь вдали от дома. Однако такое соединение подразумевает, что пользователь уже имеет домашний комплект. Еще одно отличие состоит в том, что продукт для автофургонов дает клиентам возможность приостанавливать и возобновлять обслуживание, чтобы они могли контролировать время начала и окончания выставления счетов.

Поскольку сеть не имеет приоритета для домов на колесах, подключение пользователей может быть медленным и прерывистым в перегруженных районах и в часы пик.

«Заявленные скорости и бесперебойное использование услуги не гарантируются», — написала компания на своей странице, дав понять заинтересованным клиентам, что приоритет отдается домашним пользователям.

Еще один минус услуги – нельзя использовать антенны Starlink во время движения. Глава SpaceX Илон Маск также добавил в Твиттере, что тарелка слишком велика для автомобилей, хотя это не помешало как минимум одному пользователю прикрутить ее к капоту.