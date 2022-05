Starlink уже работает в 32 странах мира (и в Украине) — карта доступности

Спутниковый интернет Starlink, обеспечивающий высокую скорость и низкую задержку даже при неблагоприятных погодных условиях, уже несколько месяцев доступен в 32 странах мира. Частично сервис предоставляется и в Украине, где есть 150 тыс. активных ежедневных пользователей.

Покупка Илоном Маском Twitter затмила новости про все остальные компании миллиардера, но это не значит, что они стоят на месте. Так, в Starlink обновили карту доступности спутникового интернета.

Судя по карте, которую опубликовали в Twitter, услуга доступна в 32 странах. Украина отмечена в листе ожидания. Это связано с тем, что SpaceX Илона Маска только приступила к открытию официального представительства в Украине.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D

— SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022