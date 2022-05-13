Starlink уже работает в 32 странах мира (и в Украине) — карта доступности

Спутниковый интернет Starlink, обеспечивающий высокую скорость и низкую задержку даже при неблагоприятных погодных условиях, уже несколько месяцев доступен в 32 странах мира. Частично сервис предоставляется и в Украине, где есть 150 тыс. активных ежедневных пользователей.
Покупка Илоном Маском Twitter затмила новости про все остальные компании миллиардера, но это не значит, что они стоят на месте. Так, в Starlink обновили карту доступности спутникового интернета.
Судя по карте, которую опубликовали в Twitter, услуга доступна в 32 странах. Украина отмечена в листе ожидания. Это связано с тем, что SpaceX Илона Маска только приступила к открытию официального представительства в Украине.
Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D
— SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022
- Глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования в октябре 2021 года. Комплект оборудования стоит $499 долларов, а абонентская плата за услугу – $99 в месяц.
- В Украине Starlink официально заработал 26 февраля после обращения министра цифровой трансформации Михаила Федорова к Илону Маску. Президент SpaceX Гвин Шотвелл пояснила, что команда уже сотрудничала с правительством и была близка к получению лицензии для предоставления услуг в Украине.
- В комплект подключения входят антенна Starlink, маршрутизатор WiFi, блок питания и необходимые кабели. В компании предупреждают, что для использования антенны необходим хороший обзор неба.
- Скорость высокоскоростного подключения достигает от 100 Мбит/с до 200 Мбит/с, а задержка – всего 20 мс.
Обзор терминала Starlink – опыт использования спутникового интернета от SpaceX в условиях украинского мегаполиса