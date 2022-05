Starlink запустил услугу «Портативность» для подключения интернет-терминалов на автомобилях — за дополнительные $25 ежемесячно

Космический интернет от компании Starlink сделали мобильным c внедрением новой функции «Портативность». Теперь абоненты Starlink могут брать антенну в любое место, где есть интернет-покрытие, что дает возможность подключения в местах, которые, скорее всего, никогда не будут охвачены 5G-связью.

Гендиректор SpaceX Илон Маск заявил одному из счастливых пользователей: «Starlink – это потрясающее решение для автофургонов, кемпингов и подключения вдали от городов».

Starlink is awesome for RV’s, camping or any activity away from cities

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022