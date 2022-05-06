Starlink запустил услугу «Портативность» для подключения интернет-терминалов на автомобилях — за дополнительные $25 ежемесячно

Космический интернет от компании Starlink сделали мобильным c внедрением новой функции «Портативность». Теперь абоненты Starlink могут брать антенну в любое место, где есть интернет-покрытие, что дает возможность подключения в местах, которые, скорее всего, никогда не будут охвачены 5G-связью.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Гендиректор SpaceX Илон Маск заявил одному из счастливых пользователей: «Starlink – это потрясающее решение для автофургонов, кемпингов и подключения вдали от городов».

Starlink is awesome for RV’s, camping or any activity away from cities — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Starlink официально не поддерживает использование антенн во время вождения, но утверждается, что уже работают над решением для движущихся автомобилей. Маск писал в Твиттере о работе над энергоэффективностью, позволяя подключать станцию к автоприкуривателю 12 В и поддерживать передачу сигнала. Такие адаптеры уже тестировались в Украине.

Потребление энергии является главнім фактором, когда вы останавливаетесь на ночлег и живете за счет аккумулятора автомобиля. Станция Starlink потребляет 60-70 Вт, что является улучшением по сравнению с 80-100 Вт, которіе она потребляла всего год назад.

Starlink добавляет, что эта услуга может не дать тех скоростей, которые получают пользователи по зарегистрированным адресам обслуживания.

«Когда вы переносите Starlink на новое место, такое распределение приоритетов может привести к ухудшению качества обслуживания, особенно в периоды пиковой нагрузки или перегруженности сети». Starlink

Клиенты космического интернета уже могут добавить услугу на странице аккаунта и сразу активировать ее. Это обойдется в дополнительные $25 каждый месяц, помимо ежемесячной подписки, стартующей от $110 и единовременной покупки комплекта Starlink за $599.

Источник: The Verge