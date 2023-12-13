Starlink потеряла $900 млн субсидии на обеспечение интернета в сельской местности США

Федеральная комиссия по связи (FCC) говорит, что компания «не доказала», что сможет предоставлять услуги.

Starlink потеряла субсидию в размере $886 млн для расширения услуг широкополосной связи в сельской местности. По данным FCC, компания не смогла «продемонстрировать, что сможет предоставить обещанную услугу», и назначение ей субсидии «не будет лучшим вариантом использования средств».

«Федеральная комиссия по связи провела тщательный юридический и технический анализ, чтобы определить, что этот заявитель не отвечает требованиям по получению средств», — заявила глава FCC Джессика Розенворсел.

В прошлом году комиссия отклонила предложение Starlink с такой же формулировкой — компания в ответ подала апелляцию. Ранее SpaceX выиграла тендер на развертывание интернета со скоростью загрузки 100 Мбит/с и скоростью выгрузки 20 Мбит/с для 642 925 сельских домов в 35 штатах.

Согласно последним тестам Ookla, средняя скорость загрузки Starlink в США составила 64,54 Мбит/с в третьем квартале 2023 года, что, по словам исследователей, является небольшим снижением по сравнению с предыдущим кварталом, но на 22% больше по сравнению с 53 Мбит/с с, зафиксированными в соответствующий период 2022 года.

SpaceX говорит, что «глубоко разочарована и встревожена» решением FCC.

«Starlink является, пожалуй, единственным жизнеспособным вариантом немедленного подключения для многих американцев, живущих и работающих в сельских и отдаленных районах страны, где интернет был ненадежным, частично или вообще недоступным», — написал руководитель юридического отдела SpaceX Кристофер Кардачи в письме FCC.

Неделей ранее FCC разрешила SpaceX развертывать спутники Starlink для сотовой связи, но только для проведения коротких тестов.

В ноябре Илон Маск сообщил, что Starlink в конце концов стал безубыточным, что может сигнализировать о потенциальном выходе компании на биржу.

Источник: Spacenews, The Verge