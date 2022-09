Starship & Super Heavy в масштабе 1:110 — энтузиасты собрали точную модель ракетной системы SpaceX из 3185 деталей LEGO

Фото готовой модели и инструкцию по сборке мини-версии Starship от Space X, опубликовали на сайте Rebrickable — сообществе, в котором энтузиасты LEGO делятся советами и ищут недостающие детали.

Высота модели 109 см, а ширина – 15 см. Она построена в масштабе 1:110 – таком же, в каком выполнена официальная LEGO Saturn V, что делает их идеальными для демонстрации рядом с друг другом.

Someone built a 1:110 scale LEGO version of Starship and Super Heavy that is 3,185 pieces. Looks impressive!https://t.co/XM3i1liHBC pic.twitter.com/KJitY3pkqh

— Eric Berger (@SciGuySpace) September 20, 2022