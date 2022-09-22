Starship & Super Heavy в масштабе 1:110 — энтузиасты собрали точную модель ракетной системы SpaceX из 3185 деталей LEGO

Фото готовой модели и инструкцию по сборке мини-версии Starship от Space X, опубликовали на сайте Rebrickable — сообществе, в котором энтузиасты LEGO делятся советами и ищут недостающие детали.

Высота модели 109 см, а ширина – 15 см. Она построена в масштабе 1:110 – таком же, в каком выполнена официальная LEGO Saturn V, что делает их идеальными для демонстрации рядом с друг другом.

Someone built a 1:110 scale LEGO version of Starship and Super Heavy that is 3,185 pieces. Looks impressive!https://t.co/XM3i1liHBC pic.twitter.com/KJitY3pkqh — Eric Berger (@SciGuySpace) September 20, 2022

Все детали и функции «игрушечной» Starship практически полностью повторяют оригинал. Здесь есть система для отделения сверхтяжелого ускорителя от второй ступени ракеты, подвижные задний и передний стабилизаторы для управления положением при входе в атмосферу и приземлении, вращающиеся решетчатые «плавники», помогающие управлять Super Heavy при входе в атмосферу и приземлении.

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Также, как и на реальной ракете тут установлены 33 двигателя Raptor 2 на Super Heavy, 3 двигателя Raptor 2 и 3 вакуумных двигателя Raptor 2 на Starship.

Автор предлагает списки необходимого инвентаря со ссылками на онлайн-магазины — детали можно приобрести и по отдельности для Starship и Super Heavy. Стоимость инструкции – 20 долларов США, а цена все cоставляющие — около 350 долларов США.

Модель содержит 3185 деталей. Как утверждает создатель инструкции: если точь-в-точь следовать его советам – собрать такой «агрегат» смогут и менее опытные строители.

Starship от SpaceX станет самой высокой и мощной ракетой в мире, которая когда-либо работала, а также первой полностью многоразовой ракетой орбитального класса, что станет революционным шагом в истории ракетостроения. Созданная и разрабатываемая в деревне Бока-Чика («Звездная база»), штат Техас, с 2019 года, программа до сих пор состояла из танковых испытаний и прыжков на малой высоте до 12,5 км. Орбитальные испытания в 2022 году станут важным поворотным моментом в программе испытаний, прежде чем Starship станет полностью готовой ракетой.

Starship в будущем сможет заменит все существующие ракеты и космические транспортные системы SpaceX (Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon), а ее запуски обойдутся гораздо дешевле.

Источник: Rebrickable