Новости Наука и космос 14.03.2024 в 16:54 comment views icon

Стартап Aethero стремится стать Intel или Nvidia в космической отрасли

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Стартап Aethero стремится стать Intel или Nvidia в космической отрасли

Спутниковые датчики собирают невероятное количество данных, однако ограничения вычислений на орбите мешают операторам обработать их в космосе. Компания Aethero, основанная год назад, планирует это изменить.

Aethero разрабатывает периферийные компьютеры с радиационной защитой для обработки данных на орбите и, в конечном итоге, автономного принятия решений.

«В настоящее время предварительная обработка космических данных является большим рынком, но мы ожидаем, что с годами и по мере увеличения количества орбитальных активов автономия космических кораблей станет массовой», — сказал соучредитель и генеральный директор Aethero Эдвард Ге в недавнем интервью.

Ге основал Aethero вместе со своим другом детства Амитом Пиннаманени — также они владеют стартапом Stratodyne, который создает высотные воздушные шары для дистанционного зондирования. Несмотря на то, что это довольно разные направления, основатели говорят, что оба предприятия сталкиваются с подобными проблемами.

Космические компьютеры сегодня используют программируемые вентильные матрицы (FPGA) с более старой архитектурой, которые не могут справиться с интенсивными вычислительными задачами, такими как обучение или развертывание передовых моделей компьютерного зрения на орбите.

«Мы поняли, что проблема заключается не в получении достаточного количества данных из космоса, а в том, чтобы данные от датчика в космосе были достаточно быстро переданы конечному пользователю, и в том, чтобы спутники на орбите могли принимать решения в режиме реального времени».

Во время предыдущего раунда финансирования Aethero собрала $1,7 млн.

Первое поколение космического компьютера стартапа называется AetherNxN и базируется на процессоре Nvidia Orin. Он рассчитан на 7-10 лет жизни на низкой околоземной орбите, может поместиться на такие маленькие платформы, как CubeSat, и обеспечивает в 20 раз большую вычислительную мощность, чем существующие варианты, говорит Ге.

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Aethero планирует выпустить больший компьютер второго поколения перед переходом на собственный космический процессор. По словам компании, это поможет обеспечить меньшее энергопотребление и высокую производительность. Стартап стремится производить процессоры совместно с Intel уже к 2026 году.

Одна из миссий Aethero стартует в июне этого года на транспортере SpaceX-11, чтобы продемонстрировать способность к работе в космосе, доставке обновления по воздуху для бортовых моделей компьютерного видения и тренировке моделей компьютерного зрения.

«Мы видим себя Intel или Nvidia в космической отрасли», — сказал Ге.

Источник: TechCrunch

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