Стартап Pony.ai первым получил лицензию на работу самоуправляемых такси в Китае

Китайский стартап Pony.ai, поддерживаемый компанией Toyota, получил лицензию на работу сервиса самоуправляемых такси в Китае. Таким образом, он стал первой компанией, получившей одобрение на такую деятельность в Поднебесной.

Начиная с мая, служба роботакси запустит в эксплуатацию 100 самоуправляемых автомобилей в районе Наньша в Гуанчжоу. В дальнейшем компания намерена охватить и другие районы города.

По данным Pony.ai, пассажиры могут вызывать и оплачивать поездки через приложение. Её тарифы будут соответствовать «стандартным ценам на такси» в Гуанчжоу. Обслуживать заказчиков планируется в промежуток времени с 8:30 до 22:30. В самоуправляемых автомобилях также будет присутствовать водитель, это необходимо для обеспечения безопасности. Но в течение «короткого или среднего периода времени» от услуг водителей планируется полностью отказаться.

В ноябре стартап получил разрешение (но не лицензию) на эксплуатацию 67 автомобилей в Пекине. Он также стремится выйти на рынок США. Компания тестирует свои автомобили в Калифорнии с 2017 года и в прошлом году получила разрешение на эксплуатацию самоуправляемых автомобилей без водителей. Но некоторое время назад один из самоуправляемых автомобилей Pony.ai попал в аварию в Калифорнии, в результате чего разрешение было приостановлено.

Pony.ai сообщает, что к апрелю 2022 года компания совершила более 700 тыс. поездок, и почти 80% пассажиров являются постоянными клиентами.

Источник: The Verge