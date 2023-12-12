Новости Наука и космос 12.12.2023 в 13:55 comment views icon

Стартап при поддержке ESA привлекает финансирование для технологии для страхования искусственным интеллектом по данным погодных условий

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Юрій Орос

Автор новин

Стартап при поддержке ESA привлекает финансирование для технологии для страхования искусственным интеллектом по данным погодных условий

Изменение климата стоит дорого не только нашей планете, но и экономике. Для сравнения, с 1980 по 2022 год страны-члены ЕС понесли потери активов на сумму 650 млрд евро. Среди пострадавших секторов — страховая отрасль, которая пытается приспособиться к условиям частых стихийных бедствий, в то время как ущерб, связанный с климатическими изменениями, превышает 100 млрд долларов (92,7 млрд евро) в год.

Лондонская компания BirdsEyeView при поддержке европейского космического агентства ESA предлагает решение. Страховой космический стартап использует спутниковые данные для разработки страховых решений на случай неблагоприятных погодных условий и предоставляет малым и средним предприятиям доступ к погодным параметрическим продуктам.

В частности, технология RAPTOR использует искусственный интеллект и петабайты климатических данных для автоматизации ручных процессов андерайтинга и предлагает доступ к аналитике и моделям Nat Cat (природные катастрофы) на этапе формирования ценового предложения. Таким образом она обеспечивает более эффективный и точный процесс отбора и управления рисками, передает The Next Web.

По словам Альберта Доу, технического директора стартапа, RAPTOR появился благодаря переосмыслению рабочего процесса андеррайтера и сосредоточению на том, как технологии и данные могут улучшить этот процесс.

Интегрируя эти инструменты в комплексное программное решение, мы даем возможность андеррайтерам сосредоточиться на применении своего опыта в оценке рисков.

BirdsEyeView привлек семизначную сумму в рамках нового инвестиционного раунда под руководством Европейского космического агентства (ESA).

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Это вливание капитала будет иметь решающее значение для повышения скорости и качества отбора рисков и управления рисками андеррайтеров, что критически важно, учитывая растущую частоту и серьезность стихийных бедствий, вызванных глобальным изменением климата.

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