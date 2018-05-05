Стартовая цена смартфона Xiaomi Mi 7 — $440

Как и в случае многих других смартфонов, приближение анонса Xiaomi Mi 7 сопровождается плотным потоком утечек. О преемнике прошлогодней модели Mi 6 мы знаем уже достаточно много. Новая утечка позволяет узнать, сколько попросят за новинку.

Судя по всему, новое изображение Xiaomi Mi 7 с данными о цене взято с сайта Xiaomi Mall, но если новинка и появлялась на сайте онлайн-магазина, то сейчас ее там уже нет. Так что относится к этим данным следует умеренно осторожно.

Итак, утечка указывает, что стоимость Xiaomi Mi 7 будет стартовать с отметки около $440. В эту сумму оценена младшая версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, тогда как старшая с таким же объемом ОЗУ и увеличенным до 128 ГБ объемом флэш-памяти будет стоить около $520. И это в принципе можно назвать достаточно привлекательной ценой, учитывая сколько сейчас просят за флагманы более именитых производителей. В то же время на Xiaomi Mi 6 цена стартовала с отметки $368 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Также стоит ожидать, что известные торговые площадки на начальной стадии установят еще более высокие цены.

Изображение также подтверждает, что экран устройства имеет вырез в верхней части, как у iPhone X и множества Android-смартфонов, которые переняли этот дизайн. Предположительно, обычный Mi 7 получит экран OLED диагональю 5,6 дюйма, а увеличенная версия Mi 7 Plus экран того же типа диагональю 6,1 дюйма. Само собой, это будут популярные нынче экраны вытянутого формата 18:9 или около того. В качестве однокристальной системы выступает Qualcomm Snapdragon 845.

Сдвоенная камера будет иметь разрешение 16 Мп. Также новинка предложит технологию трехмерного сканирования лиц пользователей и поддержку беспроводной зарядки благодаря стеклянной задней панели. Емкость аккумулятора должна составить 3400 мА•ч.

Если верить недавно опубликованному рекламному постеру в Weibo, презентация Xiaomi Mi 7 состоится 23 мая этого года. То есть, Xiaomi Mi 7 представят в один день с новым HTC U12+.

Напомним, что на 10 мая Xiaomi наметила еще одно мероприятие, на котором ожидается анонс нового бюджетного смартфона Redmi S2 и новой линейки Redmi S.

Источник: Gizmochina