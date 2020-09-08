Статистика Steam показывает, что GeForce GTX 1060 остается популярнее видеокарт GeForce RTX 2000-й серии вместе взятых

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Valve постоянно (ежемесячно) обновляет статистику по комплектации компьютеров пользователей сервиса цифровой дистрибуции компьютерных игр Steam. Каждый раз писать об этом смысла нет, так как важные изменения происходят крайне редко, но порой бывает интересно взглянуть на свежие цифры, чтобы лучше ориентироваться в ситуации. На этой неделе был опубликован новый отчет, включающий данные за август 2020-го, который позволяет сделать несколько интересных выводов.

Пожалуй, наибольший интерес вызывает рейтинг самых популярных видеокарт пользователей Steam, а точнее тот факт, что первенство продолжает удерживать NVIDIA GeForce GTX 1060 — эти видеокарты установлены в ПК 11,18% пользователей Steam, принявших участие в опросе Valve. За последний месяц доля GeForce GTX 1060 сократилась всего на 0,46%. В первую тройку самых популярных видеокарт среди пользователей Steam также вошли GTX 1050 Ti и GTX 1050 с долями 7,78% и 5,04% соответственно. Вообще видеокарты NVIDIA занимают 17 строчек в топ-20 самых распространенных видеокарт, но показательно то, что в топ-10 попало только две карты RTX 2000-й серии — 2060 (2,88%) и 2070 Super (2,05%). Более того, суммарная доля RTX 20 составляет 10,89%, что меньше, чем у лидера GeForce GTX 1060.

Будет интересно посмотреть, смогут ли представленные на прошлой неделе видеокарты GeForce RTX 3000-й серии (Ampere) переломить ситуацию и сподвигнуть владельцев GeForce GTX 10-й серии обновиться.

Доля видеокарт AMD по-прежнему не очень высокая — 16,25% против 73,82% у NVIDIA, что в целом согласуется с недавним отчетом аналитиков JPR. Второе место AMD занимает и с точки зрения использования CPU — 24,95% пользовательской базы против 75% у Intel. Четырехъядерные процессоры сегодня установлены на большем числе ПК (45,76%).

Если рассматривать операционные системы, то самой популярной среди игроков Steam является Windows 10 (88,32%).

Среди VR-гарнтитур по-прежнему лидирует Oculus Rift S с долей более 23%. В первой тройке также находятся HTC Vive (21,4%) и Valve Index (15,5%). К слову, гарнитуры VR есть менее чем у 2% пользователей Steam.

Среди других интересных данных, приведенных в отчете, можно выделить самое популярное разрешение основного монитора — 1080p (65,55%). Таким образом получается, что средний игрок на ПК играет в разрешении 1080p на GTX 1060, тогда как новые консоли будут на уровне RTX 2070-RTX 2080 с настоящим 4K в качестве базового стандарта.

Источник: Steam