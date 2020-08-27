JPR: в преддверии выхода Geforce RTX 3000 доля NVIDIA на рынке дискретных GPU достигла 80%





Аналитики Jon Peddie Research (JPR) опубликовали свежую оценку мирового рынка графических ядер (данные включают как дискретные, так и интегрированные GPU) по итогам второго квартала 2020 года. Традиционный сезонный спад второго квартала в этом году нарушила пандемия COVID-19 — поставки графических ядер увеличились на 6,55% по сравнению с результатом первым кварталом 2020-го.

Точное количество отгруженных за квартал GPU аналитики в отчете не указывают, но можно оттолкнуться от данных за первый квартал 2020-го, когда мировые поставки составили 88 единиц GPU. То есть, объем рынка GPU по итогам второго квартала 2020 года составляет примерно 93,8 млн единиц.

Только Intel, которая по-прежнему остается лидером рынка, показала спад — «синие» отгрузили на 2,7% меньше процессоров с интегрированной графикой, чем в первом. В то же время AMD увеличила поставки графических ядер на 8,4%, а NVIDIA — на целых 17,8%. Напомним, NVIDIA поставляет только дискретные GPU, Intel — только интегрированные, а продукция AMD представлена в обоих сегментах.

В сегменте дискретных графических процессоров для ноутбуков и десктопов по-прежнему правит бал NVIDIA, причем доля «зеленых» в преддверии выхода следующего поколения видеокарт Geforce RTX 3000 (Ampere) выросла еще на 5%, достигнув 80%. То есть, на каждый GPU AMD команда Дженсена Хуанга отгружает сразу четыре видеоядра. Будет интересно посмотреть на расстановку сил после выхода серии Geforce RTX 3000 и нового поколения игровых видеокарт Radeon (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения во главе с флагманским Big Navi, который должен ознаменовать возвращение «красных» в топовый сегмент. Кроме того, в следующем году в сегмент дискретной графики должна ворваться Intel с GPU Xe HPG.

Также можно добавить, что рынок ПК в квартальном в квартальном выражении вырос 0,68%, а годовом и вовсе на 12,54%.

В ближайшее время аналитики JPR опубликуют еще один доклад, посвященный сугубо сегменту дискретных видеокарт (add-in boards).

Источник: JPR