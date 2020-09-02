NVIDIA анонсировала видеокарты серии GeForce RTX 30: прирост производительности до 2 крат, цены от $500 до $1500 (до 50,2 тыс. грн в Украине)

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Компания NVIDIA официально анонсировала видеокарты серии GeForce RTX 30, основанные на архитектуре NVIDIA Ampere. Как отмечает производитель, новинки демонстрируют самый большой в истории GeForce отрыв в производительности от предыдущего поколения. Второе поколение графических процессоров RTX вдвое производительнее Turing в операциях трассировки лучей в реальном времени и гейминге с применением ИИ.

Отмечается, что графические процессоры GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 до 2 раз мощнее и в 1,9 раза энергоэффективнее предыдущего поколения на базе архитектуры Turing. Архитектура NVIDIA Ampere внедряет ряд технологических улучшений, которые и обеспечивают существенный прирост производительности:

Новые потоковые мультипроцессоры обеспечивают вдвое выше скорость операций FP32 по сравнению с предыдущим поколением и вычислительную мощь в 30 Shader-TFLOPS.

RT-ядра второго поколения вдвое мощнее, чем предыдущее поколение, обеспечивая возможность одновременной трассировки лучей с затенением и вычислениями, при производительности в 58 RT-TFLOPS.

Тензорные ядра третьего поколения до двух раз мощнее предыдущего поколения, они ускоряют и оптимизируют технологии на базе ИИ-алгоритмов, такие, как NVIDIA DLSS, с вычислительной мощностью в 238 Tensor-TFLOPS.

NVIDIA RTX IO: быстрая загрузка и распаковка игровых ресурсов с помощью GPU, ускорение операций ввода/вывода до 100 раз по сравнению с API жестких дисков и традиционных хранилищ. В сочетании с новым API Microsoft DirectStorage для Windows RTX IO переносит нагрузку с десятков CPU-ядер на RTX GPU, повышая частоту кадров и обеспечивая практически мгновенную загрузку игр.

Быстрая графическая память: NVIDIA в сотрудничестве с Micron создала память GDDR6X со скоростью передачи данных до 1 ТБ/с.

Техпроцесс нового поколения: Новый кастомизированный техпроцесс 8N NVIDIA от Samsung обеспечивает более высокую плотность транзисторов и лучшую энергоэффективность.

Новые видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 получили несколько инновационных решений:

Двухосевая продуваемая система охлаждения обеспечивает вдвое более эффективное охлаждение в цельном корпусе.

Улучшенный механико-электрический дизайн. Усиленная механическая конструкция, с новой низкопрофильной прижимной пружиной и новым 12-контактным разъемом питания позволяют разместить больше компонентов и элементов охлаждения. Новый разъём питания совместим с 8-конактными разъёмами в существующих блоках питания, адаптер включен в комплект поставки.

HDMI 2.1. Увеличенная пропускная способность HDMI 2.1 позволяет подключать по одному кабелю телевизоры 8K HDR.

AV1 Decode. Первые дискретные GPU с поддержкой нового кодека AV1, позволяющие геймерам смотреть видео в интернете до 8K HDR, занимая полосу пропускания до 50% меньше.

NVIDIA анонсировала три модели видеокарт Founders Edition на базе своей новой графической архитектуры:

NVIDIA GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с вдвое превосходит GeForce RTX 2080 и может стабильно выдавать частоту кадров 60 fps в 4K-играх. Рекомендованная розничная цена этой модели составляет $699 (23490 грн для Украины).

NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ памяти GDDR6 по производительности соответствует RTX 2080 Ti при вдвое меньшей стоимости и в среднем на 60% быстрее RTX 2070. Устройство предназначено для запуска игр в разрешениях 4K и 1440p. Цена устройства составляет $499 (16790 грн для Украины).

NVIDIA GeForce RTX 3090 — это флагманское решение, получившее название BFGPU (Big Ferocious GPU – Большой Свирепый GPU). Устройство оснащено 24 ГБ памяти GDDR6X и трёхслотовым двухосевым, продуваемым кулером. По заверениям производителя, такой кулер до 10 раз тише, чем TITAN RTX, и до 30 градусов холоднее. При этом видеокарта GeForce RTX 3090 до 50% быстрее лучшей на сегодня видеокарты TITAN RTX, позволяя геймерам запускать игры в разрешении 8K с частотой 60 кадров в секунду. Цена составляет $1499 или 50190 грн для украинского рынка.

Анонсированные новинки поступят в продажу в октябре.