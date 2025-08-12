Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов

В Steam появилась бесплатная кооперативная игра, которая сочетает атмосферу классических 3D-платформеров с элементами научной фантастики.

Пользователи берут на себя роли лабораторной киберкрысы и вооруженного магнитного экзоскелета. Быстрая и ловкая крыса может пользоваться ближними атаками, а второй персонаж применяет дальнее оружие и магнитные возможности.

Игра называется Wires and Whiskers, она вышла 31 июля 2025 года и пока доступна только на ПК. В ней нужно взаимодействовать друг с другом, решать головоломки, выживать среди мутировавших врагов и опасных технологий. По визуальному стилю игра напоминает It Takes Two от создателей хитовой Split Fiction. Также некоторые пользователи упоминали атмосферу Stray, которая в свое время покорила сердца геймеров.

Проект создали студенты ISTART DIGITAL в качестве дипломной работы. Сюжетная кампания длится всего лишь 20-30 минут и сочетает бой, платформинг и головоломки. Хотя геймплей очень короткий — пользователи высоко оценивают визуальные детали и интересные игровые элементы.

Сторонники советуют обратить внимание на Remote Play — если играете через него, то зайдите в настройки игры и поставьте галочку. Тогда вы сможете использовать клавиатуру, а ваш друг — геймпад. Или просто возьмите два контроллера.

«Как для игры, созданной студентами да еще и бесплатной — это было настоящее удовольствие! Мы с другом играли локально: один — на геймпаде, другой — на клавиатуре и мышке. Кнопки на клавиатуре пришлось угадывать наугад, поэтому было бы хорошо, если бы в настройках показывались и клавиатурные управления. Кроме этого — никаких нареканий! Замечательная игра с хорошей визуальной частью!» — пишут в комментариях.

На момент написания Wires and Whiskers имеет 93% положительных отзывов в Steam. Разработчики оставят игру бесплатной.