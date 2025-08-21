Steam Machine возвращается: консоль Valve Fremont появилась в Geekbench

В сети уже давно ходят слухи, что Valve тайно разрабатывает новое устройство со SteamOS под кодовым названием Fremont, которое может быть игровой консолью или телевизионной игровой приставкой, подобной отмененной Steambox. Пользователь X с ником SaddyItsDadley обнаружил, похоже, первые результаты тестирования этого мифического устройства Fremont, которое работает на процессоре AMD.

Итак, Valve действительно готовит новое устройство под кодовым названием Fremont. Оно уже находится на таком уровне готовности, что прошло тестирование в Geekbench. Похоже, после успеха Steam Deck компания решила расширить перечень своих игровых устройств. В отличие от с прошлой попытки со Steam Machines, сейчас ситуация изменилась. SteamOS существенно повзрослела и способна обеспечивать производительность, которая часто не уступает Windows. Это дает Valve почву для более агрессивного продвижения альтернативных игровых платформ.

По данным Geekbench, игровое устройство Fremont основано на APU AMD Hawk Point (серия Ryzen 8040 или Ryzen 200), имеющем ядра Zen 4 и графику Radeon 780M с 12 вычислительными блоками RDNA3. Однако в данном случае замечен не стандартный вариант APU, а кастомное решение. В JSON-отчете упоминается Radeon RX 7600, и именно настольный вариант, а не мобильный 7600M. Это графический процессор класса Navi 33 с 32 вычислительными блоками RDNA3 (2048 ядер), 128-битной шиной памяти и 8 ГБ GDDR6. Важно, что Geekbench не нашел следов интегрированной 780M, что может означать создание AMD специального APU с шестью ядрами Zen 4 и дискретной графикой на базе RX 7600. Следовательно, можно предположить, что речь идет не о портативном устройстве, а стационарной игровой телевизионной приставке.

Этот подход комбинации вычислительных блоков напоминает концепцию Strix Halo, где CPU и GPU объединены в одном пакете. И хотя архитектурно Fremont пока что не переходит на Zen 5 или RDNA 3.5, для игровой производительности это не критично. Steam Deck уже показала, что правильный баланс энергоэффективности и оптимизации может позволять менее мощному «на бумаге» оборудованию превосходить ожидания.

Сопоставление с предыдущим поколением игровых устройств Valve показывает значительный прогресс. Hawk Point — это существенный шаг вперед по сравнению с чипом Van Gogh, который стоит в Steam Deck OLED. Hawk Point предлагает 6 ядер и 12 потоков, что на 50% больше, чем у Van Gogh. Также ощутимо выросли тактовые частоты: базовая частота — 3,2 ГГц, в бусте — до 4,8 ГГц. Для сравнения, Van Gogh работал в диапазоне от 2,4 до 3,5 ГГц. Это выводит Fremont на уровень производительности, близкий к настольному Core i3-13100F.

Geekbench-тесты также показали почти двукратный прирост производительности в одно- и многопоточных задачах по сравнению с Galileo. Вероятно, использовался среднеуровневый мобильный процессор Ryzen 5 8540U, хорошо известный в ноутбуках благодаря сочетанию быстродействия и энергоэффективности. В то же время во Fremont используется Windows 11 Pro, что свидетельствует о статусе инженерного образца и не окончательности характеристик.

