Стив Возняк: «Apple давным-давно следовало разделиться»





Соучредитель компании Apple Стив Возняк всегда предельно откровенен и особо никогда не скупился на критические замечания в адрес известных в мире IT личностей вроде Илона Маска, Марка Цукерберга и других. Довольно часто Стив Возняк критикует и родную Apple. На этой неделе в интервью Bloomberg он заявил, что Apple давным-давно следовало разделиться.

Тут следует сразу внести ясность: это вовсе не означает, что Возняк поддерживает достаточно спорную инициативу кандидата в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен. В начале года заявила о необходимости разделения крупных технологических компаний Amazon, Google и Facebook, поскольку их нынешняя бизнес-модель сдерживает конкуренции в сегменте. Скорее, смысл, который Возняк заложил в эту фразу, состоит в обеспечении более комфортных условий для работы, чтобы дать командам инженеров большую независимость и пространство для творчества. Судите сами (приводим прямую цитату в переводе на русский язык):

«‎Мне бы очень хотелось, чтобы Apple еще несколько лет назад приняла решение разделиться, выделила направления в отдельные компании и позволила им работать независимо, как это в свое время сделал Hewlett-Packard»‎.

Нельзя не отметить тот факт, что именно HP отказала Возняку, когда тот хотел создать персональный компьютер (пять раз, по его словам). Да и где сейчас HP, а где Apple, входящая в тройку самых дорогих публичных компаний мира.

Но ранее «Воз» неоднократно восхвалял HP за то, что в этой компании он мог работать свободно.

«Инженеры могли приходить ночью и имели доступ ко всем необходимым деталям и инструментам для работы над собственными проектами», — вспоминал он в одном из интервью в 2011 году.

«Я думаю, что крупные технологически компании стали слишком значимыми, это слишком мощная сила в нашей жизни, и они лишили нас выбора. От них невозможно сбежать», — сказал «Воз» в интервью Bloomberg, добавив, что считает Apple «лучшей из компаний», потому что она главным образом зарабатывает деньги на продаже продуктов, а не отслеживании действий клиентов.

Если помните, недавно Возняк призывал всех, кто дорожит приватностью, как можно скорее распрощаться с Facebook. Он считает, что в случае Facebook и Google конкуренцию нужно стимулировать. При этом его интересует, когда компании запустят подписки, чтобы можно было пользоваться их сервисами без отслеживания действий.

Источник: The Verge