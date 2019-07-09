Стив Возняк: Лучше уходите из Facebook, если дорожите приватностью





Соучредитель Apple, известный изобретатель и филантроп Стив Возняк довольно часто делает разного рода громкие заявления, не стесняясь высказывать свое мнение или позицию по тому или иному вопросу. Очередной весьма интересный комментарий «Воз» дал в недавнем интервью американскому таблоиду TMZ прямо в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана. Журналист спросил Возняка, стоит ли переживать из-за потенциальной возможности утечки конфиденциальных данных на фоне постоянных сообщений о том, что мобильные устройства шпионят за пользователями.

Отвечая на вопрос, Стив Возняк начал с того, что его, безусловно, волнует вопрос конфиденциальности личных данных, добавив, что в современном мире цифровых технологий невозможно полностью исключить риск того, что кто-то может подслушать или подсмотреть.

«Теперь они могут измерять ваш пульс с помощью лазеров, и прослушивать вас сразу с множества различных устройств. Кто знает, может они прослушивают мой телефон прямо сейчас? Голосовой помощник Alexa постоянно мелькает в таких новостях» — отметил Возняк.

Комментируя вопрос, Возняк четко дает понять, что подобно многим другие считает понятие безопасности такой информации весьма условным, намекая, что при желании можно скомпрометировать любой канал, а объем цифровой информации в современных реалиях просто огромен.

«Люди думают, что у них есть некий уровень конфиденциальности, но на самом деле это не так. Почему они мне не дают выбор? Позвольте мне заплатить определенную сумму, после чего вы обеспечите мне более высокий уровень защиты и прекратите передавать данные рекламодателям».

Но самой забавной частью, пожалуй, является та, где Возняк высказывает свою позицию в отношении Facebook, которая за последнее время не один раз становилась героем скандалов, связанных с утечкой персональных данных (момент начинается с 1:00 на видео).

«Есть много разных людей, и некоторые готовы жертвовать конфиденциальностью ради преимуществ, которые дает Facebook. «Но многим другим людям вроде меня, — большинству таких людей — лучше уходите из Facebook».

Остается добавить, что Стив Возняк не впервые заявляет, что, по его мнению, Facebook нельзя доверять. Изначально Возняк выступил с критикой в отношении компании Марка Цукерберга спустя несколько недель после большого скандала с масштабной утечкой данных пользователей Facebook в компанию Cambridge Analytica в 2018 году. К слову, глава Apple Тим Кук и сооснователь WhatsApp Брайан Эктон также были в числе тех, кто критиковал Facebook за ненадлежащее отношение к вопросу обеспечения защиты персональных данных пользователей.

Источник: Gizmodo