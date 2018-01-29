Стив Возняк: «Я больше не верю обещаниям Илона Маска и Tesla»

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Стив Возняк и Илон Маск – известные в мире IT личности, не нуждающиеся в особом представлении. На днях на Business Insider вышло интервью, в котором «Воз» рассказывает, что разочаровался и больше не верит Илону Маск.

Илон Маск известен революцией в мире электромобилей, амбициозными планами по освоению космоса, а еще – своей привычкой называть нереалистичные сроки реализации проектов. Именно последним и обусловлено недоверие ветерана IT-отрасли. А ведь еще совсем недавно Возняк заявлял, что следующий революционный продукт выпустит Tesla, а не Apple.

В интервью источнику Возняк сказал, что устал от обещаний Маска и считает, что Tesla пора прекратить рассказывать о скором будущем, в котором все ее автомобили будут полностью самоуправляемыми.

Недовольство Возняка обусловлено главным образом смелыми заявлениями Маска касательно реализации полноценного автопилота в машинах Tesla. Возняк вспомнил, как в 2016 году Илон Маск обещал оснастить автомобили всем необходимым, чтобы те могли самостоятельно передвигаться по всей территорию США и приезжать в любую указанную на карте точку. Справедливости ради отметим, что Маск обещал реализовать полноценный автопилот к 2018 году.

When you want your car to return, tap Summon on your phone. It will eventually find you even if you are on the other side of the country — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2016

Возняк упомянул разрыв партнерства Tesla с израильским разработчика систем автоматического вождения Mobileye, которого впоследствии купила Intel за $15 млрд. Также он вспомнил, что в августе 2017 года Маск рассказал о планах Tesla совершить демонстрационную поездку с автопилотом через всю страну только в конце года, но в итоге в декабре прошлого года сдвинул дату на неопределенный срок.

Именно это стало последней каплей для Возняка.

«Я больше не верю тому, что говорят Илон Маск и Tesla, но я все еще люблю эти автомобили. Я уверен, что когда выйдет новая Tesla, Маск опять будет рассказывать, что эта машина сможет сама приезжать к водителю», – отметил Возняк.

Возняк также заявил, что Tesla использует «дешевую» тактику продвижения, списывая все ошибки на то, что функциональность находится на раннем этапе развития.

«Судя по той информации, которую я успел изучить, любой другой автопроизводитель в мире — Audi или BMW — значительно опережает Tesla в сфере самоуправляемых автомобилей», – добавил Возняк.

Наконец, Возняк вспомнил, как они с женой в 2004 году ждали полгода, чтобы только попасть в лист ожидания автомобиля Tesla, но в итоге купили Mercedes. Сейчас Возняк использует Tesla в основном для дальних поездок, тогда как большую часть времени ездит на Chevy Bolt EV.

Источник: Business Insider