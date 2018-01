Стив Возняк: «Я больше не верю обещаниям Илона Маска и Tesla»

Стив Возняк и Илон Маск – известные в мире IT личности, не нуждающиеся в особом представлении. На днях на Business Insider вышло интервью, в котором «Воз» рассказывает, что разочаровался и больше не верит Илону Маск.

Илон Маск известен революцией в мире электромобилей, амбициозными планами по освоению космоса, а еще – своей привычкой называть нереалистичные сроки реализации проектов. Именно последним и обусловлено недоверие ветерана IT-отрасли. А ведь еще совсем недавно Возняк заявлял, что следующий революционный продукт выпустит Tesla, а не Apple.

В интервью источнику Возняк сказал, что устал от обещаний Маска и считает, что Tesla пора прекратить рассказывать о скором будущем, в котором все ее автомобили будут полностью самоуправляемыми.

Недовольство Возняка обусловлено главным образом смелыми заявлениями Маска касательно реализации полноценного автопилота в машинах Tesla. Возняк вспомнил, как в 2016 году Илон Маск обещал оснастить автомобили всем необходимым, чтобы те могли самостоятельно передвигаться по всей территорию США и приезжать в любую указанную на карте точку. Справедливости ради отметим, что Маск обещал реализовать полноценный автопилот к 2018 году.

When you want your car to return, tap Summon on your phone. It will eventually find you even if you are on the other side of the country

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2016