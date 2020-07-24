Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за видео с ложными раздачами Bitcoin





Стив Возняк подал в суд на видеохостинг YouTube. Платформа обвиняется в том, что она позволяет использовать его имя и узнаваемость в фальшивых раздачах криптовалют.

Согласно иску, поданному в Верховный суд штата Калифорния, мошенники размещают видео на YouTube, в которых утверждается, что Возняк проводит раздачу Bitcoin. В таких роликах злоумышленники убеждают зрителей, что если они отправят криптовалюту на указанный адрес, «Возняк» вернёт двойную сумму.

«На YouTube регулярно транслируются мошеннические видеоролики и рекламные материалы, в которых используются ложные изображения и видеозаписи истца Стива Возняка и других известных предпринимателей технологической отрасли, и которые выманивают у пользователей YouTube миллионы долларов», — говорится в иске.

К исковому заявлению прилагаются скриншоты из видео, в которых рекламируются раздачи «5000-BTC» и «10000-BTC» от Возняка и содержится изображение сооснователя Apple. На платформе также встречаются подобные ролики, в которых используются изображения других известных представителей IT-сферы, в том числе Илона Маск, Билла Гейтса и финансового гуру Роберта Кийосаки. Истцы, в том числе Возняк и 17 других лиц, утверждают, что YouTube знает об этих мошеннических роликах, но, тем не менее, не удаляет их, даже несмотря на повторяющиеся заявления о своевременном реагировании на подобные жалобы. В результате этого «истцу Возняку был причинён и продолжает причиняться непоправимый ущерб его репутации, а пользователи YouTube, включая истцов, были обмануты на миллионы долларов», говорится в исковом заявлении.

«Помимо прочего, Истцы добиваются предписания, требующего, чтобы YouTube наконец прекратил свою возмутительную практику размещения, продвижения и получения прибыли от этих мошеннических видео и рекламных акций», — сказано в иске.

В то же время в YouTube утверждают, что мошеннические ролики своевременно удаляются с платформы.

«Мы серьёзно относимся к злоупотреблениям в отношении нашей платформы и быстро принимаем меры, когда выявляем нарушения наших политик, такие как мошенничество или введение в заблуждение», — заявил представитель YouTube.

Добавим, мошеннические «раздачи» являются широко распространённой проблемой в мире криптовалют. Часто они производятся «от имени» известных личностей. Совсем недавно сообщалось, что в результате взлома официальные Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Apple и других оказались в распоряжении «раздатчиков биткоинов». Несмотря на то, что такие случаи освещаются в прессе, постоянно находятся падкие до «халявы» пользователи, надеющиеся, что им то уж точно повезёт.

Источник: The Verge