



24 сентября Народный банк Китая, выполняющий роль центрального банка страны, опубликовал на своем сайте разъяснение, что все криптовалюты, включая Bitcoin и Tether, не являются фиатной валютой и любые операции с ними — незаконны.

Все транзакции, связанные с криптовалютой, включая услуги, предоставляемые оффшорными биржами местным резидентам, являются незаконной финансовой деятельностью, говорится в заявлении НБК. Одновременно Агентство экономического планирования заявило, что искоренение майнинга криптовалют остается приоритетной задачей, и эти меры важны для достижения целей по выбросам углекислого газа. На фоне этих новостей котировки Bitcoin, Ethereum и других криптовалют резко упали.

Новая директива, которая обрушила рынок криптовалют, появилась на фоне растущей обеспокоенности мировых рынков долговым кризисом с участием китайского застройщика China Evergrande Group.

Утром 24 сентября курс Bitcoin превышал 45 тысяч долларов, а к 14:00 по киевскому времени он опустился ниже 41 тысяч долларов. На момент написания новости курс держится выше отметки 41 тысяч долларов. То же самое произошло с Ethereum — второй по популярности криптовалюте. Котировки других альткоинов тоже вошли в нисходящую тенденцию.

На самом деле Китай никогда не признавал криптовалюты. Почему Китай решил публично заявить о статусе криптовалют и своей позиции именно сейчас, неизвестно. Как вариант, правительство КНР готовится к введению новых ограничений. В июне после очередного ужесточения ограничений на майнинг криптовалют на вторичном рынке начали массово распродавать Б\У видеокарты, а немецкий портал 3DCenter зафиксировал существенное падение цен на новые графические адаптеры в Европе. По какому из сценариев события продолжаться развиваться в этот раз — дальнейшее падение или стабилизация, покажет время.