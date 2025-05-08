Новости Технологии 08.05.2025 в 14:08 comment views icon

Руководитель Apple говорит, что iPhone станет ненужным через 10 лет

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Андрій Русанов

Автор сайта

Руководитель Apple говорит, что iPhone станет ненужным через 10 лет
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Старший вице-президент Apple Эдди Кью считает: ИИ способен так изменить технологии, что iPhone станет ненужным. Однако собственный ИИ Apple пока большого прогресса не демонстрирует.

Один из высших руководителей Apple выступил в суде, чтобы дать показания в рамках антимонопольного дела в отношении Поиска Google и коснулся перспектив технологического развития. Искусственный интеллект уже получил глубокое влияние на поиск — люди просто спрашивают что-то в Gemini от Google или ChatGPT от OpenAI, вместо того, чтобы искать в интернете. К тому же обе эти компании внедряют ИИ в веб-поиске. Вице-президент одной из крупнейших технологических компаний видит драматическое и очень быстрое развитие технологий благодаря искусственному интеллекту.

«Возможно, через 10 лет вам не понадобится iPhone, как бы безумно это ни звучало. Единственный способ получить настоящую конкуренцию — это когда происходят технологические сдвиги. Технологические сдвиги образуют эти возможности. Искусственный интеллект — это новый сдвиг, он создает новые возможности для новых участников», — сказал Эдди Кью.

Предметом судебного разбирательства в частности является и сделка двух указанных компаний на сумму более $20 млрд на год, которая делает Google поисковиком по умолчанию в браузере Apple. Процесс может заставить технологических гигантов разорвать соглашение — это непременно отразится на будущем.

Эдди Кью отметил, что количество поисковых запросов в Safari впервые снизилось в прошлом месяце, что он объяснил использованием искусственного интеллекта. По его мнению, поставщики поиска на основе ИИ включая OpenAI, Perplexity и Anthropic, в конце концов заменят стандартные поисковые системы. Он считает, что Apple добавит подобные опции в Safari в будущем.

Впрочем, старший вице-президент Apple считает, что Google должен оставаться поиском по умолчанию в Safari. Он говорит, что «потерял сон» из-за возможности исчезновение доходов от этой сделки.

Источник: Bloomberg

Раздел Технологии выходит при поддержке

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