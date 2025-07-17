Биткоины, которые Болгария продала в 2018 году, сейчас могли бы полностью погасить ее госдолг

В 2018 году Болгария продала 213,500 BTC в 2018 году на сумму $3,5 млрд, конфискованных в предыдущем году. Теперь этих BTC было бы более чем достаточно для покрытия государственного долга страны. Такое же количество биткоинов сегодня стоило бы около $25 млрд. Это превышает государственный долг страны в $24 миллиарда, согласно данным World Economics.

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Но волатильность биткоина затрудняет его использование в качестве стабильного резерва, поэтому вряд ли это можно считать ошибкой. Основатель Obchakevich Research Алекс Обчакевич сказал, что потенциальные преимущества удержания Bitcoin были «омрачены рисками резкого падения стоимости».

Зато директор платформы управления криптоактивами Iconomi Роберт Знидар считает, что продажа была мотивирована «незнанием философии, полезности и миссии BTC». Вместо удержания в качестве резерва страна могла бы диверсифицировать свои запасы, ограничив долю биткоинов до 10-15%, поэтапно продавать, хеджировать через деривативы.

По данным Bitboколлективно страны удерживают около 529,705 BTC, примерно 2.52% от общего предложения. Два крупнейших владельца — это Соединенные Штаты и Китай. Они удерживают более 207,189 BTC и ровно 194,000 BTC соответственно. Великобритания на третьем месте с запасами в размере 61,000 BTC, за ней следует Украина с 46,351 BTC. Пятый крупнейший владелец — Бутан с 13,029 BTC.

Источник: Cointelegraph