Новости Крипто 17.07.2025 comment views icon

Биткоины, которые Болгария продала в 2018 году, сейчас могли бы полностью погасить ее госдолг

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Биткоины, которые Болгария продала в 2018 году, сейчас могли бы полностью погасить ее госдолг

В 2018 году Болгария продала 213,500 BTC в 2018 году на сумму $3,5 млрд, конфискованных в предыдущем году. Теперь этих BTC было бы более чем достаточно для покрытия государственного долга страны. Такое же количество биткоинов сегодня стоило бы около $25 млрд. Это превышает государственный долг страны в $24 миллиарда, согласно данным World Economics.

Но волатильность биткоина затрудняет его использование в качестве стабильного резерва, поэтому вряд ли это можно считать ошибкой. Основатель Obchakevich Research Алекс Обчакевич сказал, что потенциальные преимущества удержания Bitcoin были «омрачены рисками резкого падения стоимости».

Зато директор платформы управления криптоактивами Iconomi Роберт Знидар считает, что продажа была мотивирована «незнанием философии, полезности и миссии BTC». Вместо удержания в качестве резерва страна могла бы диверсифицировать свои запасы, ограничив долю биткоинов до 10-15%, поэтапно продавать, хеджировать через деривативы.

По данным Bitboколлективно страны удерживают около 529,705 BTC, примерно 2.52% от общего предложения. Два крупнейших владельца — это Соединенные Штаты и Китай. Они удерживают более 207,189 BTC и ровно 194,000 BTC соответственно. Великобритания на третьем месте с запасами в размере 61,000 BTC, за ней следует Украина с 46,351 BTC. Пятый крупнейший владелец — Бутан с 13,029 BTC.

Источник: Cointelegraph

Популярные новости

The Witcher 3 получила мод, который открывает весь дворец Боклера с тайной комнатой
Ищем автора, редактора новостей о гаджетах и технологиях в ITC.ua, удаленно
30-летний «синий экран смерти» Windows — все. Теперь BSOD будет черным
Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процессора, 48 ядер GPU Xe3, но может не выйти
Худший кошмар Доктора Дума: сериал «Железное сердце» представил злодея, которого фаны Marvel ждали годами
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses продлили на 7-й сезон
Google запускает Android Canary — новую программу доступа к ранним функциям ОС на Pixel
Создатель The Last of Us назвал свою любимую RPG 2025 года: «Одна из самых креативных историй, в которые я играл»
Геймеры игнорируют NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продаж в пользу 16 ГБ
AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступных ноутбуков
Гаджеты будут потреблять меньше энергии благодаря нанопленке из тройного сплава
ИИ-дипфейк Дженнифер Энистон обманул безработного в депрессии — «актрисе» понадобились подарочные карты Apple
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
Чем пахнет Трамп? Президент США запустил линейку парфюмов, которые можно купить за TRUMP
ChatGPT тестирует функцию «Учимся вместе» — теперь на запросы отвечаете вы, а не чатбот
«Исследователи кала» собирают человеческие фекалии на случай конца света: «Это наш долг перед будущим»
1548 л.с. и 300 км/ч в семейном кузове: Xiaomi готовит самый быстрый серийный электрокроссовер YU7 Ultra
Более 1200 км на одном заряде — Lucid Air Grand Touring установил рекорд Гиннеса
В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза
Subnautica 2 перенесли на 2026 год, руководство уволили — смотрим геймплей на фоне скандала о $250 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить