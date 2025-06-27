Внезапно для всех Бутан стал третьей страной по количеству накопленных биткоинов

В мае сообщалось, что Бутан накопил 8 594 BTC благодаря майнингу на основе гидроэлектроэнергии. Эту деятельность крошечное государство начало пять лет назад — еще в 2020. Долгое время страна входила в пятерку крупнейших владельцев BTC. Пока в июне не стало известно, что на самом деле количество накопленных Бутаном биткоинов не достигло 13,029 на сумму $1,3 млрд. Это составляет примерно 40% валового внутреннего продукта страны с населением 780 тыс. человек.

Бутан планирует хранить свои биткоины. Правительство также начало изучать способы использования криптовалюты в повседневной жизни. В мае Бутан запустил платежную систему для туристов, которая позволяет им оплачивать авиабилеты, гостиницы и визы, используя более 100 криптовалют.

Страна активно развивается, но только в последние годы. В столице Тхимпху нет светофоров. Соревнования по стрельбе из лука являются популярным времяпрепровождением на выходных. Первая транзакция с кредитной картой в Бутане состоялась в 2010 году.

Майнинг биткоина выгоден стране со всех сторон: летом есть избыток энергии, который используется для добычи. То есть, BTC выступает как аккумулятор средств.

Источник: The Wall Street Journal