Strange Sickness: историки создали инди-игру на основе средневековых городских записей об эпидемии чумы — на это ушло 9 лет

Город Абердин, расположенный в Шотландии, имеет богатую историю. Часть ее легла в основу Strange Sickness. Эта инди-игра базируется на исследованиях историков из Абердинского университета о реальной городской жизни в Средние века. Благодаря архиву городских записей Абердина, сюжет максимально точно описывает события, начиная 1498 года. Игрок выступит в роли Роберта Коллисона, молодого члена городского совета, борющегося с угрозой чумы, передает Conversation.

Такие игры, как Call of Duty, действие которой происходит во время Второй мировой войны, подчеркивают историческую достоверность такими деталями, как дизайн оружия и техники. При этом игроки перемещаются по локациям в голливудском стиле и способны убивать сотни противников. Но в Strange Sickness к процессу разработки подошли с целью поставить игрока лицом к лицу с историческими источниками, что бывает довольно редко.

На создание сюжетной линии Strange Sickness историкам пришлось потратить 9 лет и изучить около 5 239 страниц архивных записей, пишет The Orkney News.

«Strange Sickness — это эксперимент по объединению исторических исследований и записей с цифровым повествованием. Это инди-игра с микробюджетом, созданная историками для геймеров и не только, молодых и старых, для любителей истории и просто интересующихся историей!», — гласит описание игры.

Игроку предстоит изучить различные места и персонажей, чтобы найти улики и разработать стратегию, а затем представить свой план городскому совету. Чтобы сформировать историю нужно принимать решения. Придется столкнуться с угрозой вспышек чумы в 1498, 1500, 1507 и 1514 годах.

Историк доктор Уильям Хепберн создал концепцию игры и написал сюжет, геймдизайнер Кэтрин Нил разработала механики, а художница Алана Белл потрудилась над визуальной составляющей. Strange Sickness профинансировали через Kickstarter. Приобрести ее можно здесь за 9,99 долл. для ПК с ОС Windows.