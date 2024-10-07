Новости Игры 07.10.2024 в 11:21 comment views icon

Страницу ремейка Silent Hill 2 на Википедии заблокировали после попыток фанов переписать положительные отзывы критиков

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Ігор Панченко

Автор новостей

Страницу ремейка Silent Hill 2 на Википедии заблокировали после попыток фанов переписать положительные отзывы критиков

Википедия вынуждена была заблокировать страницу Silent Hill 2 Remake после неоднократного «вандализма» со стороны редакторов, которые отказываются признать, что переиздание культовой хоррор-игры Konami получило положительные отзывы критиков на этой неделе.

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Сторінку ремейку Silent Hill 2 на Вікіпедії заблокували після спроб фанів переписати схвальні відгуки критиків
Заблокированная для редактирования страница ремейка Silent Hill 2

Откровенная ложь об оценках игры и ее баллах на Metacritic, включая одну правку, в которой утверждалось, что игра «получила худшие из возможных отзывов», привела к тому, что страницу перевели в полузащищенное состояние. Это делает невозможным внесение изменений незарегистрированными пользователями и распространение безосновательных утверждений. Например, одно из них утверждало, что Eurogamer поставил игре 0 из 5 звезд, хотя на самом деле она получила самую высокую оценку.

Неизвестно, что именно побудило к таким правкам. Некоторые предполагают, что это связано с дискурсом вокруг «прогрессивности» игры из-за изменений в чертах лица и одежде персонажей. Другие считают, что причиной может быть разочарование фанов тем, что ремейк Silent Hill 2 делала студия Bloober Team, или вообще самим фактом переиздания игры.

Хотя с момента релиза прошло немного времени и доступ к игре пока имеют только покупатели расширенного издания с возможностью раннего доступа (что может вызвать предвзято положительные оценки), Silent Hill 2 Remake уже имеет статус «исключительно положительные» среди пользовательских отзывов в Steam.

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«Уважает оригинал»: ремейк Silent Hill 2 получил 87 баллов на Metacritic, но игру не только хвалят

Источник: Eurogamer

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