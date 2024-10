Страницу ремейка Silent Hill 2 на Википедии заблокировали после попыток фанов переписать положительные отзывы критиков

Википедия вынуждена была заблокировать страницу Silent Hill 2 Remake после неоднократного «вандализма» со стороны редакторов, которые отказываются признать, что переиздание культовой хоррор-игры Konami получило положительные отзывы критиков на этой неделе.

Откровенная ложь об оценках игры и ее баллах на Metacritic, включая одну правку, в которой утверждалось, что игра «получила худшие из возможных отзывов», привела к тому, что страницу перевели в полузащищенное состояние. Это делает невозможным внесение изменений незарегистрированными пользователями и распространение безосновательных утверждений. Например, одно из них утверждало, что Eurogamer поставил игре 0 из 5 звезд, хотя на самом деле она получила самую высокую оценку.

the silent hill 2 remake’s positive reception didn’t fit their narrative so the «antiwoke» dorks had to vandalize the wikipedia review scores pic.twitter.com/Qcl0nj3q0R

— kate bush’s husband (@airbagged) October 5, 2024