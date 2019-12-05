Стримерам и летсплейщикам на заметку. YouTube также назвал игры, ролики по которым чаще всего смотрели в 2019 году
Популярнейший видеохостинг YouTube в рамках традиционного подведения итогов года YouTube Rewind 2019 составил несколько рейтингов. О самых популярных музыкальных и не музыкальных видео в Украине и мире мы уже рассказали в соседней заметке, а здесь речь пойдет о трендах в игровой индустрии. Ниже вы найдете топ-10 игр, видеоролики по которым чаще всего смотрели в YouTube в 2019 году.
- Minecraft
- Fortnite
- Grand Theft Auto
- Garena Free Fire
- Roblox
- PUBG Mobile
- League of Legends
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Brawl Stars
- Mobile Legends: Bang Bang
Как видим, на сей раз не обошлось без сюрпризов. Например, едва ли кто-либо ожидал увидеть в топе, да еще и на четвертом месте Garena Free Fire. Многие наверняка впервые слышат о конкуренте Fortnite и PUBG Mobile. Тем не менее, вьетнамская королевская битва для смартфонов является достаточно популярным проектом — 450 млн зарегистрированных устройств и оборот свыше $1 млрд.
Не менее неожиданные гости — MOBA для смартфонов Brawl Stars, занявшая девятое место и замыкающий десятку MOBA-проект Mobile Legends: Bang Bang, который особенно популярен в Юго-Восточной Азии.
Источник: Variety