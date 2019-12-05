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Стримерам и летсплейщикам на заметку. YouTube также назвал игры, ролики по которым чаще всего смотрели в 2019 году

Стримерам и летсплейщикам на заметку. YouTube также назвал игры, ролики по которым чаще всего смотрели в 2019 году

Стримерам и летсплейщикам на заметку. YouTube также назвал игры, ролики по которым чаще всего смотрели в 2019 году


Популярнейший видеохостинг YouTube в рамках традиционного подведения итогов года YouTube Rewind 2019 составил несколько рейтингов. О самых популярных музыкальных и не музыкальных видео в Украине и мире мы уже рассказали в соседней заметке, а здесь речь пойдет о трендах в игровой индустрии. Ниже вы найдете топ-10 игр, видеоролики по которым чаще всего смотрели в YouTube в 2019 году.

  1. Minecraft
  2. Fortnite
  3. Grand Theft Auto
  4. Garena Free Fire
  5. Roblox
  6. PUBG Mobile
  7. League of Legends
  8. PlayerUnknown’s Battlegrounds
  9. Brawl Stars
  10. Mobile Legends: Bang Bang

Как видим, на сей раз не обошлось без сюрпризов. Например, едва ли кто-либо ожидал увидеть в топе, да еще и на четвертом месте Garena Free Fire. Многие наверняка впервые слышат о конкуренте Fortnite и PUBG Mobile. Тем не менее, вьетнамская королевская битва для смартфонов является достаточно популярным проектом — 450 млн зарегистрированных устройств и оборот свыше $1 млрд.

Не менее неожиданные гости — MOBA для смартфонов Brawl Stars, занявшая девятое место и замыкающий десятку MOBA-проект Mobile Legends: Bang Bang, который особенно популярен в Юго-Восточной Азии.

Источник: Variety

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