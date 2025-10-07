Стивен Кинг одобрил: фильм "Бегущий человек" получит альтернативный финал

Антиутопический боевик-триллер «Бегущий человек» с Гленом Пауэллом в главной роли дебютирует в кинотеатрах через месяц — с новым для истории финалом, одобренным Стивеном Кингом.

«Бегущий человек» — это уже вторая экранизация одноименного романа Кинга 1982 года, после фильма с Арнольдом Шварценеггером. В центре сюжета находится обычный мужчина рабочего класса по имени Бен Ричардс, который участвует в телевизионных соревнованиях на выживание, чтобы выиграть $1 млрд и спасти больного ребенка.

В оригинальной истории Бен после того, как узнает о гибели жены и дочери, угоняет самолет и направляет его на штаб компании Games Network, которая организует кровавые соревнования. В новом фильме такого завершения не будет: режиссер Эдгар Райт и сценарист Майкл Бэколл сознательно отказались от него еще в начале замысла экранизации. Ожидаемо, детали нового финала пока держат в тайне.

Писатели, как и их фаны, довольно часто довольно болезненно воспринимают изменения в экранизациях. Однако Райт отмечает, что Стивен Кинг лично одобрил новый финал.

«Пожалуй, самым нервным днем за всю постановку было написать Кингу, добавить сценарий и нажать кнопку «Отправить», — вспоминает Райт в интервью журналу Film Stories. «Он понял еще до того, как прочитал, что мы не повторим финал из книги. А в письме, которое прислал в ответ, написал: «Мне было очень интересно, как вы справитесь с завершением. И думаю, вам это прекрасно удалось». Я был очень доволен».

В остальном создатели обещали, что новая версия будет ближе к первоначальной истории Кинга, где ведущий Бобби Томпсон и продюсер соревнований Дэн Киллиан станут отдельными персонажами, а преследование Бена будет происходить по всей территории США и не будет ограничиваться одним конкретным регионом. Интересно и то, что экранизация с Пауэллом имеет несколько «жуткую» временную связь с оригинальным произведением, действие которого как раз таки происходило в 2025 году.

Кроме Пауэлла, к фильму присоединились Джош Бролин (Дэн Киллиан), Колман Доминго (Бобби Томпсон), Ли Пейс (охотник Эван Маккоун), Майкл Сера (мятежник Брэдли, который помогает Бену) и Кэти О’Брайен (участница соревнований).

Релиз фильма «Бегущий человек» запланирован на 14 ноября.