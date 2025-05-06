«Субстанция» на двоих: вышел трейлер боди-хоррора «Одно целое» о «слепленных супругах» с идеальными 100% на Rotten Tomatoes

Студия Neon, известная недавними хитами ужасов «Длинноногий» и «Обезьяна», выпустила трейлер своего предстоящего боди-хоррора «Одно целое» / Together.

Фильм, который несколько напоминает смесь хитовой «Субстанции» и «Зловещих мертвецов», повествует о женатой паре (Дэйв Франко и Элисон Бри), которая переживает крах в отношениях, что впоследствии оказывается не самой большой их проблемой. Таинственная сила начинает кардинально менять их тела, фактически сливая две личности в одну.

«Спустя годы отношений Тим и Милли оказываются на перепутье, переезжая в деревню, оставив все привычное в своей жизни, кроме друг друга», — говорится в синопсисе. «Напряжение уже нарастает, а кошмарная встреча с таинственной, сверхъестественной силой угрожает испортить их жизнь, их любовь и их плоть».

«Одно целое» получил рейтинг R за насильственный и сексуальный контент, но, очевидно, большинство кровавых сцен не вошли в трейлер.

Из интересного Бри и Франко выступают парой не только на экране, актеры в отношениях с 2011 года и поженились в 2017-м.

Фильм дебютировал на кинофестивале «Сандэнс» в начале января, и получил признание от критиков, которые окрестили его как «хоррор года». На Rotten Tomatoes он имеет идеальные 100%.

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Срежиссировал и написал сценарий к «Одному целому» Майкл Шенкс (это его режиссерский дебют), а среди остального актерского состава можно увидеть Дэймона Гэрримана («Однажды… в Голливуде», «Байкеры»), Мию Морриси, Мелани Бэдди и др.

Кинотеатральная премьера ленты назначена на 30 июля в США, о дате международного дебюта объявят позже. Из других проектов от Neon уже 6 июня ожидаем релиз «Жизни Чака», экранизации повести Стивена Кинга от Майка Фланагана.