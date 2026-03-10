Новости Кино 10.03.2026 comment views icon

Джеймс Кэмерон: "Аватар 4" все еще "очень возможен", но надо учесть отзывы зрителей

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Аватар 3" вилетів з топу прокату на 2 тижні раніше за попередні фільми

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что «Аватар 4» все еще в планах и это несмотря на то, что третий фильм заработал на миллиард долларов меньше предшественника.


Согласно недавнему отчету Variety, триквел научно-фантастической франшизы заработал $1,45 млрд в прокате, но так и не получил прибыли. Фактически, сборы были на миллиард меньше, чем у «Пути воды» и почти вдвое уступали оригинальному «Аватару» 2009 года.

«Аватар 3» вилетів з топ-5 прокату в США: на п’ять тижнів раніше, ніж попередні фільми


Впрочем, эти показатели не помешали Джеймсу Кэмерону заявить, что четвертый фильм все еще «очень возможен». Хотя режиссер уточнил, что в продолжении следует учесть «отзывы аудитории».

«Дело в том, что киноиндустрия сейчас находится в депрессии. «Аватар 3″ стоил много денег», — объяснял Кэмерон ранее. «Мы должны хорошо поработать, чтобы продолжить. И должны выяснить, как сделать «Аватары» дешевле».

Основная критика, которую получил «Аватар: Огонь и пепел», заключалась в том, что он был слишком похож на «Путь воды»: с подобными сюжетными моментами и кульминацией, что казалась слишком знакомой.

Изначально Disney обещала выпустить еще две части «Аватара», запланированные на 2029 и 2031 годы, но в настоящее время студия не имеет никаких контрактных обязательств. Если четвертый фильм выйдет по плану, то с момента релиза «Огня и пепла» пройдет всего четыре года, что может не дать франшизе достаточно времени для передышки, а зрителям — для восстановления азарта. Кэмерону к тому времени исполнится 75 лет и, кажется, было бы лучше, если бы он взялся за воплощение других из своих увлекательных проектов.

Ранее режиссер рассказывал, что «Аватар 4 и 5» станут единой историей, а к актерскому составу присоединится Мишель Ео в роли жительницы На’ви Пакту’ейлат. Если же фильмы не выйдут, то он рассматривает вариант выпустить книгу, которая завершит историю, или же проведет конференцию, где раскроет сюжет.

