Суд США признал «неконституционной» проверку возраста на порносайтах и и отменил закон штата Техас

Суд заблокировал закон Техаса, который требовал подтверждения совершеннолетия на порносайтах, приняв решение в пользу коалиции Free Speech.

Окружной судья Дэвид Эзра подчеркнул, что закон HB 1181 может повлечь за собой многочисленные проблемы, которые ограничат права интернет-пользователей и создателей контента для взрослых.

«Ограничение проблематично с точки зрения Конституции, поскольку препятствует доступу взрослых к легальным материалам откровенно сексуального характера, что выходит за пределы интересов защиты несовершеннолетних», — говорится в постановлении Эзры.

Законы о проверке возраста часто критиковали – и в основном за то, что сайты могли требовать удостоверения личности.

«Проверка с помощью государственной идентификации позволит правительству заглянуть в самые интимные аспекты жизни людей. Это создает риск того, что государство сможет контролировать, когда взрослый человек просматривает материалы сексуального характера и какие веб-сайты посещает».

И, наконец, постановление отрицает требования Техаса о том, чтобы сайты размещали фактически дискуссионные оговорки о вероятной опасности порнографии.

HB 1181 применяет ограничения к сайтам, которые на треть состоят из порнографии – подобные законы приняли десятки других штатов, что повлекло падение трафика для таких сайтов как Pornhub. Тот в свою очередь решил заблокировать доступ к платформе – и теперь не работает в Арканзасе, Миссисипи, Вирджинии и Юте.

Источник: The Verge