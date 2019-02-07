Свежий патент Samsung намекает, что следующий смартфон Galaxy Note может лишиться фронтальной камеры, получив перо S Pen с уже встроенной камерой

Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, PTO или USPTO) опубликовало информацию об очередном патенте, полученном южнокорейским гигантом Samsung. И в данном случае речь вполне правдоподобной разработке, которая может найти применение в реальном продукте уже в этом году, в отличие от большинства патентов.

На картинках приложенных к патенту можно увидеть хорошо знакомое нам электронное перо S Pen, являющееся одной из главных отличительных особенностей флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy Note. Но конструкция у этой версии S Pen, существующей пока только на бумаге, иная. Главное отличие от нынешней версии S Pen — это встроенная в корпус камера с оптическим зумом. Напомним, в прошлом году Samsung существенно доработала перо S Pen смартфона Galaxy Note9 — оно получило модуль Bluetooth и расширенные возможности для управления различными функциями устройства.

Так вот, этот патент дает все основания полагать, что будущий юбилейный смартфон Galaxy Note10 (название предположительное) может получить экран с тонкими рамками, покрывающий почти все 100% площади передней панели и при этом лишенный всяких там вырезов и отверстий, необходимых для фронтальной камеры. Сама же фронтальная камера переедет в стилус S Pen.

По задумке изобретателей, вся фотографии и видеоролики, сделанные встроенной камерой, стилус будет отправлять по беспроводному соединению Bluetooth в память смартфона или планшета. На корпусе стилуса предусмотрена физическую кнопку спуска затвора камеры и еще одна отдельная для управления функцией оптического зума.

Сама по себе идея размещения камеры в S Pen представляется весьма интересной и многообещающей ввиду очевидных преимуществ такого решения. Это не только позволит уйти от дизайна с ответствиями в экране, который многие считают неудачным, но и обеспечит широкие возможности для съемки фото и видео. Отметим, что в описании патента четко упоминается оптический зум, хотя нам еще предстоит узнать, каким образом инженерам удастся решить это технологическую задачу, учитывая размеры самого стилуса.

Патент выдан позавчера, 5 февраля, а зарегистрирован он был в феврале прошлого года. И пока главный вопрос в том, сможет ли Samsung реализовать вот это все к моменту выпуска Galaxy Note10, который ожидается в августе. Как бы там ни было, встроенная камера кажется куда более удачной и, главное, правдоподобной разработке, чем, например, встроенный в стилус алкотестер.

Источник: Patently Mobile