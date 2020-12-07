Связку из двух видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT протестировали в различных играх и разрешениях





Хотя технологии Crossfire и SLI уже ушли в прошлое, пользователи всё же могут воспользоваться конфигурациями из нескольких видеокарт. Еще в 2015 году появились сведения о том, что DirectX 12 обеспечит поддержку multi-GPU Explicit Multi-Adapter. Эта технология позволяет сочетать видеокарты от разных производителей для работы в тандеме. Однако она требовала поддержки со стороны разработчиков игры, и спустя 5 лет её уже практически никто не использует.

Вскоре после этого и NVIDIA, и AMD начали отказываться от своих технологий объединений ресурсов нескольких графических процессоров в одной системе. В новейшей линейке видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 лишь одна модель поддерживает такую возможность объединения посредством NVLink. Но это очень дорогая видеокарта, которая стоит $1499, и мало кто имел возможность её протестировать. В то же время AMD недавно выпустила серию видеокарт Radeon RX 6800, и два устройства Radeon RX 6800XT в совокупности будут стоить дешевле одного флагмана NVIDIA – около $1300. Энтузиаст TweakTown смог протестировать две видеокарты Radeon RX 6800 XT в конфигурации multi-GPU, используя одну референсную модель и вторую партнёрскую модель производства XFX.

Тестирование проводилось в четырёх играх с использованием трёх различных вариантов разрешения изображения. Эти игры в значительной степени основаны на технологиях AMD, поэтому поддержка нескольких графических процессоров очевидна. Поддержку multi-GPU необходимо активировать через программное обеспечение Radeon, и она будет видна в ПО TechPowerUP GPU-Z.

Как и ожидалось, поддержка нескольких графических процессоров обретает смысл с увеличением разрешения, так как производительность в разрешении 4K сильно ограничена графическим процессором. В зависимости от настроек игры, при использовании двух видеокарт Radeon RX 6800 XT можно видеть масштабирование производительности от 101% до 156% при разрешении 1080p.

AMD Radeon RX 6800 XT multi-GPU Test Игра 1080p 1440p 2160p Sniper Elite 4 312 486 156% 232 448 193% 145 255 176% Strange Brigade 327 433 132% 243 404 166% 144 278 193% Rise of the Tomb Raider 238 277 116% 196 272 139% 113 204 181% Deus Ex Mankind Divided 134 135 101% 124 118 95% 70 110 157%

При использовании разрешения 1440p и двух видеокарт в игре Deus Ex производительность даже падает до 95%. В то же время Strange Brigade и Sniper Elite 4 хорошо оптимизированы для конфигурации с несколькими видеокартами.

Источник: videocardz