Связку из двух видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT протестировали в различных играх и разрешениях
Хотя технологии Crossfire и SLI уже ушли в прошлое, пользователи всё же могут воспользоваться конфигурациями из нескольких видеокарт. Еще в 2015 году появились сведения о том, что DirectX 12 обеспечит поддержку multi-GPU Explicit Multi-Adapter. Эта технология позволяет сочетать видеокарты от разных производителей для работы в тандеме. Однако она требовала поддержки со стороны разработчиков игры, и спустя 5 лет её уже практически никто не использует.
Вскоре после этого и NVIDIA, и AMD начали отказываться от своих технологий объединений ресурсов нескольких графических процессоров в одной системе. В новейшей линейке видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 лишь одна модель поддерживает такую возможность объединения посредством NVLink. Но это очень дорогая видеокарта, которая стоит $1499, и мало кто имел возможность её протестировать. В то же время AMD недавно выпустила серию видеокарт Radeon RX 6800, и два устройства Radeon RX 6800XT в совокупности будут стоить дешевле одного флагмана NVIDIA – около $1300. Энтузиаст TweakTown смог протестировать две видеокарты Radeon RX 6800 XT в конфигурации multi-GPU, используя одну референсную модель и вторую партнёрскую модель производства XFX.
Тестирование проводилось в четырёх играх с использованием трёх различных вариантов разрешения изображения. Эти игры в значительной степени основаны на технологиях AMD, поэтому поддержка нескольких графических процессоров очевидна. Поддержку multi-GPU необходимо активировать через программное обеспечение Radeon, и она будет видна в ПО TechPowerUP GPU-Z.
Как и ожидалось, поддержка нескольких графических процессоров обретает смысл с увеличением разрешения, так как производительность в разрешении 4K сильно ограничена графическим процессором. В зависимости от настроек игры, при использовании двух видеокарт Radeon RX 6800 XT можно видеть масштабирование производительности от 101% до 156% при разрешении 1080p.
|AMD Radeon RX 6800 XT multi-GPU Test
|Игра
|1080p
|1440p
|2160p
|Sniper Elite 4
|312
|486
|156%
|232
|448
|193%
|145
|255
|176%
|Strange Brigade
|327
|433
|132%
|243
|404
|166%
|144
|278
|193%
|Rise of the Tomb Raider
|238
|277
|116%
|196
|272
|139%
|113
|204
|181%
|Deus Ex Mankind Divided
|134
|135
|101%
|124
|118
|95%
|70
|110
|157%
При использовании разрешения 1440p и двух видеокарт в игре Deus Ex производительность даже падает до 95%. В то же время Strange Brigade и Sniper Elite 4 хорошо оптимизированы для конфигурации с несколькими видеокартами.
Источник: videocardz