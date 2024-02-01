Кино Новости 01.02.2024 в 12:25 comment views icon

Сиквел «28 дней спустя» — Киллиан Мерфи продюсирует фильм для Sony и, возможно, вернется к главной роли

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Сиквел «28 дней спустя» — Киллиан Мерфи продюсирует фильм для Sony и, возможно, вернется к главной роли

Оригинальный постапокалиптический фильм Дэнни Бойла и Алекса Гарленда вышел в ноябре 2002 года, а сейчас его создатели готовят продолжение — потенциально трилогию.

Как сообщает The Hollywood Reporter,  Sony победила в торговой борьбе с Warner Bros. за выпуск продолжения фильма под названием «28 лет спустя». Звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в оригинале, выступит исполнительным продюсером и, возможно, появится среди актерского состава.

Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд будут продюсировать продолжение, как и оригинальные продюсеры Эндрю Макдональд и Питер Райс, бывший руководитель Fox Searchlight Pictures, подразделения бывшей студии Twentieth Century Fox, поначалу поддерживавшей британский фильм и его продолжение. Fox Searchlight работала с Бойлом над восемью фильмами, начиная с «Жизнь хуже обычной» и «Пляжа» (первое сотрудничество Бойла с Гарлендом) и до оскароносного «Миллионера из трущоб» и «127 часов».

Выпущенный более 20 лет назад фильм «28 дней спустя» возродил жанр зомби, прокладывая путь к таким проектам, как «Ходячие мертвецы», «Всемирная война Z» и «Зомбиленд, контрольный выстрел». Мерфи снялся в роли мужчины, который выходит из комы и обнаруживает, что внешний мир был захвачен зомби 28 дней назад. Фильм собрал $82,7 миллиона во всем мире и породил продолжение, «28 недель спустя» 2007 года, хотя Бойл и Гарленд только номинально были привлечены как исполнительные продюсеры.

Дуэт давно говорил в прессе о съемке сиквела — сначала о варианте «28 месяцев спустя», а ныне учитывая время, прошедшее с выхода оригинала, «28 лет спустя»

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