Новости Игры 21.05.2025 в 16:05 comment views icon

Сиквел Cyberpunk 2077 получит второй город, похожий на «Чикаго, что пошло наперекосяк», — Майк Пондсмит

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Сиквел Cyberpunk 2077 получит второй город, похожий на «Чикаго, что пошло наперекосяк», — Майк Пондсмит

Создатель настольной Cyberpunk Майк Пондсмит намекнул на несколько новых деталей о Project Orion — сиквеле к Cyberpunk 2077.

Пондсмита спросили, насколько активно он вовлечен в разработку Project Orion во время выступления на конференции Digital Dragons 2025. Он признал, что на этот раз меньше сотрудничает с создателями, как было во время оригинальной игры: тогда он помогал с миром и атмосферой. Но он до сих пор консультирует разработчиков, а также общается с различными отделами.

«Я много времени общался с одним из дизайнеров окружения. И он объяснял, как выглядит новое место в Орионе, потому что там есть еще один город, который мы посещаем — я не скажу больше, но есть еще один город. И Найт-Сити остается там», — он рассказывает.

Также Майк Пондсмит поделился, что глядя на новую локацию было ощущение, что оно понравится игрокам. И атмосфера в ней не будет похожей на привычный Найт-Сити.

«И это не похоже на «Бегущего по лезвию» — это больше похоже на «Чикаго, что пошло наперекосяк». Я сказал: «Да, я вижу, что это может сработать»», — говорит создатель настольного Cyberpunk.

Теперь остается гадать: действительно ли это будет Чикаго будущего, или просто новый город с соответствующей атмосферой? В любом случае похоже, что в Project Orion будет как минимум два полноценных города — Найт-Сити и новая локация с более социальными или урбанистическими проблемами, чем привычная нуарная антиутопия.

Что касается общего состояния игры, то Project Orion пока что на ранней стадии — над ним работает новая студия CD Projekt в Бостоне. На данный момент к проекту привлечено 84 разработчика из штата компании в 707 человек. По крайней мере известно, что студия хочет существенно улучшить систему толпы. Как ранее сообщалось, сиквел Cyberpunk 2077 ожидать в ближайшее время не стоит, так как основные силы CD Projekt пока что брошены на The Witcher 4.

Также у франшизы появляются новые инициативы: Netflix запустил анимационный проект, который является продолжением хорошо воспринятого Cyberpunk: Edgerunners. А еще в перспективе — порт Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2.

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Источник: IGN

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