Тарантино благословил "Приключения Клиффа Бута" и назвал двух лучших режиссеров в мире

Квентин Тарантино радуется, что именно Дэвид Финчер снимает «Приключения Клиффа Бута». По его словам, это демонстрирует серьезное отношение Netflix к его работе.

Во время подкаст The Church of Tarantino режиссер назвал благословением участие Финчера в сиквеле его ленты «Однажды в Голливуде» — который, однако, будет не продолжением, а отдельной историей. Он говорит, что это как нельзя лучше способствует его планам снять совершенно новый десятый фильм

«Я люблю этот сценарий, но я все еще иду тем путем, которым уже шел. Он просто немного меня разочаровал. В этом последнем фильме я снова не знаю, что делаю. Я должен быть на неизведанной территории», — объясняет Тарантино.

Квентин считает, что в мире нет лучшего режиссера, способного создать этот фильм, действие которого происходит через восемь лет после событий оригинальной ленты. Он сказал о намерении Финчера придерживаться стиля оригинала и сделал Дэвиду едва ли не лучший комплимент.

«Я считаю, что мы с Дэвидом Финчером — два лучших режиссера. Так что идея того, что Дэвид Финчер на самом деле хочет адаптировать мою работу под меня, свидетельствует об уровне серьезности отношения к моей работе, который, по моему мнению, нужно учитывать».

Тарантино будет активно участвовать в съемках нового фильма, однако не собирается «жить» на съемочной площадке, из-за необходимости бывать в Израиле с семьей и собственных творческих планов. Также он окажет помощь в случае необходимости.

«Я постоянно курсирую туда-сюда из Израиля, поэтому не буду на съемочной площадке каждый день. Но да, я буду рядом, если им что-то понадобится, я буду».

Как сообщал ITC.ua, съемки «Приключений Клиффа Бута» уже начались и должны завершиться в начале 2026 года. Однако Netflix пока не называет дату премьеры. Кроме Брэда Питта, в ленте якобы вновь появятся Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. По слухам, у фильма огромный бюджет в более чем $120 млн, $20 млн из которого Тарантино получил за сценарий.

Источник: Gamesradar

