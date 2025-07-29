Новости Кино 29.07.2025 comment views icon

«Приключениям Клиффа Бута» — быть. В Лос-Анджелесе начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» от Netflix

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

«Приключениям Клиффа Бута» — быть. В Лос-Анджелесе начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» от Netflix

Скептицизм в отношении спинофа хитового «Однажды в Голливуде» окончательно развеялся — в Лос-Анджелесе официально стартовало производство ленты «Приключения Клиффа Бута» с Брэдом Питтом в главной роли.

Режиссером выступает Дэвид Финчер, который ранее работал с Питтом над лентами «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона», тогда как сценарий написал сам Квентин Тарантино и, по слухам, продал его Netflix за $20 млн. Предполагают, что этот сценарий и является тем «последним» десятым фильмом создателя «Убить Билла», который ранее продвигали под названием «Кинокритик» — совпадает место, время событий (1970-е годы) и главный актер (Питт).

Согласно World of Reel, камеры на съемочной площадке заработали на всю, поэтому на днях следует ожидать информации о полном касте или даже закулисных кадров. Кроме Питта к «Приключениям Клиффа Бута» присоединились Карла Гуджино («Падение дома Ашеров»), Яхья Абдул-Матин II («Хранители»), Элизабет Дебики («Корона») и Скотт Каан (Терк Меллой в «Трилогии Оушена»). Заявлений о том, повторит ли Леонардо Ди Каприо роль Рика Далтона из «Однажды в Голливуде» пока не было, но, по слухам, ему предложили $2 млн за камео.

Вивіска і напис, стилізовані під 70-ті роки. Ймовірно, частина декорацій фільму «Пригоди Кліффа Бута» / World of Reel
Вывеска и надпись, стилизованные под 70-е годы. Вероятно, часть декораций фильма «Приключения Клиффа Бута» / World of Reel

Инсайдеры утверждают, что у Netflix амбициозные планы на съемки, которые продлятся до 16 января 2026 года — с привлечением 128 актеров, 428 членов съемочной группы и около 4000 статистов. Предварительно стоимость съемок в Калифорнии оценивается в $106 млн, что является лишь частью от до сих пор нераскрытого и потенциально гигантского бюджета.

Другие источники утверждают, что история «Приключений Клиффа Бута» продолжится с того места, где остановился «Однажды в Голливуде» с отдельным рассказом о каскадере Питта, который теперь работает голливудским «ремонтником».

Квентин Тарантино считает, что этот боевик 1980-х содержит «лучший финал в истории кино»

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