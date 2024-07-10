Время на Луне течет быстрее: ученые раскрыли точную разницу

В новом исследовании ученые точно вычислили, насколько быстрее проходит время на Луне по сравнению с Землей и барицентром Солнечной системы. Эта информация имеет важное значение для будущих экспедиций.

Согласно теории относительности, время течет по-разному для разных наблюдателей в зависимости от их относительной скорости и близости к гравитационным полям. В повседневной жизни эта разница незаметна, но для космических агентств, которые планируют создание баз на Луне и Марсе, она представляет серьезную проблему.

На Луне до сих пор не существует согласованного часового пояса. Беспилотные миссии обычно используют время страны происхождения аппарата, а пилотируемые миссии Apollo применяли наземное время, отсчет которого начинался с момента запуска. Учитывая перспективу увеличения количества роботов и людей на Луне, США стремятся ввести Координированное лунное время (Coordinated Lunar Time).

Исследователи вычислили относительную скорость времени на поверхности Луны, Земли и в барицентре Солнечной системы. По их расчетам, время на лунной поверхности проходит на 0,0000575 секунды быстрее, чем на Земле, за сутки. Это означает, что примерно за 274 года разница составит 5,75 секунды. Хотя эта разница кажется незначительной, ее неучет может привести к серьезным проблемам в миссиях на Луне. В частности, это может повлиять на точность стыковки космических аппаратов или их посадки.

NASA и другие космические агентства работают над созданием новой системы лунного времени. Они уже определили, что на Луне, где сутки длятся 29,5 земных дней, не будет перехода на летнее время.

Курс QA engineer від Mate academy. Станьте QA-інженером, що відповідає за технічну якість продукту. Після закінчення курсу допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Источник: Iflscience, Phys